Цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго - "Нордеа Банк"

"Цена на нефть Brent на утро - $51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной составляющей перед публикацией еженедельного отчета Американского института нефти (API) о запасах сырой нефти в США. Данные оказались ниже ожиданий. Как следствие, цены на нефть «развернулись» и начали расти. Сегодня ожидается аналогичный отчет от Минэнерго США. Полагаем, что сегодня рынок займет выжидательную позицию, а цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго", - отмечает аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов.