Краткосрочный ориентир по паре USD/RUB – 56.4-57.2 - "Нордеа Банк"

"Eвро вопреки ожиданиям после выхода слабых данных по инфляции накануне продемонстрировал рост, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В целом замедление инфляционного импульса в ЕС отодвигает нормализацию денежно-кредитной политики европейского регулятора, однако рынок пока закладывается на то, что ЕЦБ сможет удивить. И дело не только в настроении в отношении EUR, скорее, стоит отметить слабость USD в последнее время. По итогам мая DXY Index подешевел на ~2% на фоне пробуксовки темы рефляции в США. Стоит отметить, что инвесторы локально не готовы покупать USD перед данными по рынку труда США. Сегодня в фокусе глобальных площадок индикаторы PMI/ISM, а также американские рынок труда. В том случае если фактические данные не дотянут до прогнозов (по ISM и ADP), это может привести к тесту уровня сопротивления 1.1250. В то же время EUR выглядит перекупленным с ориентиром по коррекции 1.09-1.10. Рубль относительно стабилен после того, как нефть отскочила от трехнедельного минимума после выхода данных от API о сокращении запасов в США. Также стоит отметить сохраняющуюся активность со стороны экспортеров по продаже валюты. Отдельного внимания заслуживают комментарии главы российского регулятора в ходе ПМЭФ, которые можно свести к тому, что консервативный подход в ДКП сохранится, а выход на рынок с целью пополнения резервов в ближайшей перспективе не прослеживается. Краткосрочный ориентир по USD/RUB прежний – 56.4-57.2".