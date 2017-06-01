Спекулятивные покупки акций могут возобновиться вечером или завтра, если этому не помешает внешний фон - ИК "Фридом-Финанс"

Рынок продолжил снижение утром 1 июня: индекс ММВБ теряет с открытия около 1% и уходит ниже психологически значимой отметки 1900 п., указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс РТС вчера пересек вниз 200-дневную среднюю, что является техническим сигналом, свидетельствующим о вероятном продолжении падения. Сейчас рынок на минимумах с лета прошлого года. Обвальное падение — более чем на 9% демонстрируют бумаги Сургутнефтегаза, причем до этого они также росли в отсутствие каких-либо значимых новостей. Акции НЛМК теряют 5%, но это объяснимо технической коррекцией. Вчера на закрытии рынка фонды приводили свои портфели в соответствие с новой структурой индекса MSCI, и это вызвало движение котировок Транснефти и НЛМК, доли которых меняются, на огромных объемах. Настроение у инвесторов, судя по всему, не боевое, но паники на рынке не наблюдается. Нет заметного количества маржин-коллов. Бумаги первого и второго эшелона, за некоторым исключением, теряют пока не более 1,5%. При этом есть и растущие акции, такие как Аэрофлот и Русгидро. Эксперт не исключает, что спекулятивные покупки могут возобновиться вечером или завтра, если этому не помешает внешний фон.

Цена на нефть держится в районе $51, ее снижение объясняет негативную реакцию рынка. Сегодня в США будут опубликованы еженедельные данные о запасах нефти, которые, по предварительным оценкам Института нефти, могли сократиться. Эта статистика может сильно повлиять на рынок, поскольку, если нефть вновь упадет ниже $50 за баррель, фондовые индексы отреагируют снижением на 1,5–2%. Сегодня в Петербурге открылся Международный экономический форум, собравший свыше 100 высокопоставленных политиков и крупных бизнесменов. Существенных прорывов вроде снятия санкций на нем не ожидается. Но сбрасывать со счетов этот саммит не стоит: он может стать источником новостей о крупных контрактах в сфере энергетики. А главное его значение — демонстрация того, что не прекращен политический диалог и бизнес видит перспективы роста экономики в текущих условиях.