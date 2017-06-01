Фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний $55-60 за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"

"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники воспринимают эту цену как достаточно низкую. Мы полагаем, что фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний 55-60 долларов за баррель, куда цены и будут стремиться в ближайшие несколько месяцев", - указывает аналитик ГК "Форекс Клуб" Валерий Полховский.