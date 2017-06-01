Торговый диапазон на сегодня составляет 56,25-56,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Рубль на открытии торгов в четверг укрепился к доллару и сейчас торгуется в районе 56,55 руб./долл., реагируя таким образом на повышение нефтяных цен, - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Локальную поддержку «россиянину» способен оказать дивидендный период: компании начали распродавать валюту. Котировки «черного золота» подскочили на фоне новостей из США: Американский институт нефти (API) объявил о значительном снижении запасов сырья в стране (на 8,7 миллиона баррелей за неделю, тогда как аналитики ожидали снижения всего на 2,5 миллиона баррелей). Августовские фьючерсы на нефть сорта Brent поднялись в итоге выше 51,40 долл./ барр. Нефть также поддержали сообщения о возможном выходе США из Парижского соглашения по борьбе с изменениями климата. Теперь инвесторы ожидают публикации официальной статистики от Управления энергетической информации (EIA)".

В пользу доллара, между тем, играет обзор Федеральной резервной системы Beige Book, опубликованный накануне. Экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти в апреле-мае, что говорит в пользу подъема ФРС базовой процентной ставки.

Повышенное внимание сегодня приковано к Петербургскому международному экономическому форуму. Важные заявления уже прозвучали: так, глава ЦСР Алексей Кудрин заявил, что Центробанк способен снижать ключевую ставку на 0,5-1 процентный пункт каждые полгода, однако председатель ЦБ Эльвира Набиуллина не уточнила, на каком горизонте может произойти снижение. Ожидаемый торговый диапазон на сегодня, по мнению экспертов банка, составляет 56,25-56,75 руб./долл.