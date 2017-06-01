Сегодня ОФЗ могут удерживаться на текущих уровнях - Промсвязьбанк

"Аукционы вновь демонстрируют снижение интереса к ОФЗ, вероятно, в т.ч. со стороны нерезидентов на фоне падения нефти, которое вчера только усилилось, хотя рубль по-прежнему устойчив. Однозначно говорить о развороте в игре "carry-trade" преждевременно, важным событием может стать заседание ЦБ 16 июня, на котором регулятор, вероятно, даст ориентиры в монетарной политике на вторую половину года и может обозначить условия выхода с покупкой валюты для пополнения ЗВР. Сегодня ОФЗ могут удерживаться на текущих уровнях в ожидании сигналов с сырьевых площадок и от рубля. В фокусе будут статистика с рынка труда в США и выступления на Петербургском форуме", - отмечает аналитик Промсвязьбанка Александр Полютов.