Внутренние факторы для рубля сейчас не играют особой роли - Банк "Зенит"

"Доверие инвесторов к пролонгации соглашения ОПЕК+ остается низким, однако поводов для более глубокого падения цен на нефть сейчас не наблюдается. Управлять рыночными настроениями будет статистика из США по запасам и уровню добычи, которая противостоит эффективности соглашения ОПЕК по снижению мировых запасов нефти. Внутренние факторы для рубля сейчас не играют особой роли: налоговый период позади, на денежном рынке сохраняется благоприятная конъюнктура. Таким образом, рубль имеет небольшие шансы укрепиться, но и для снижения потребуется соответствующая динамика нефтяного рынка", - обращают внимание аналитики банка "Зенит".