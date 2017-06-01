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01 июня 2017 года 11:40

Рынок акций РФ утром упал ниже 1880п по ММВБ во главе с Сургутнефтегазом

Москва. 1 июня. Рынок акций РФ после позитивного старта торгов вернулся к распродажам, индекс ММВБ упал ниже 1880 пунктов, обновив минимум с лета прошлого года; локомотивом падения выступают акции "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS), потерявшие порядка 10% из-за отсутствия подтверждения от провайдера FTSE увеличения веса бумаг компании в индексе в All-World Index.

К 11:00 МСК индекс ММВБ упал до 1879,76 пункта (-1,1%), индекс РТС - до 1047,56 пункта (-0,5%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 10%.

Доллар просел до 56,52 рубля (-0,04 рубля).

Лидируют в падении акции "Сургутнефтегаза" (-10% и -1,9% "префы"), "Россетей" (MOEX: RSTI) (-2,5% и -4% "префы"), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-1,7%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-1,2%), "Татнефти" (MOEX: TATN) (-2% и -1,1% "префы").

Накануне стратег "ВТБ Капитала" Илья Питерский сообщил в обзоре, что провайдер FTSE может подтвердить в среду повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" с 20% до 99% по финальным итогам июньской ребалансировки индексов. Повышение оценки free float "Сургутнефтегаза" приведет к увеличению веса бумаг компании в All-World Index, при этом стратег оценил приток капитала в акции и американские депозитарные расписки (ADR) "Сургутнефтегаза" в размере $450 млн.

Между тем, подтверждения роста free float "Сургутнефтегаза" от FTSE не поступило, а в четверг "ВТБ Капитал" неожиданно сообщил о понижении рекомендации для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" с "держать" до "продавать".

Выросли акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (+0,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (+1,7%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (+1,6%), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+1,4%).

Индексы в США накануне снизились на фоне неблагоприятных сигналов от банков, а также слабых статданных, однако завершили май ростом. Негативом для рынка в среду также стало снижение апрельского индекса незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales), являющегося опережающим индикатором для рынка недвижимости. Индекс уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,9% в марте. Апрельское значение индекса с поправкой на число рабочих дней было на 3,3% ниже, чем годом ранее, - это первое падение в годовом выражении с декабря.

Региональный обзор Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book, опубликованный в среду, подтвердил, что экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти в апреле-мае темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), что, по мнению экспертов, говорит в пользу июньского подъема базовой ставки американским центробанком.

В Азии в четверг преобладал рост индексов, Японию (+1%) поддержали сильные статданные, давление на Китай (+0,03%) оказало снижение индекса PMI.

Следом растет Европа (FTSE, CAC 40 прибавляют 0,3-0,4%) и дорожает нефть на сигналах усилившегося падения запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в четверг составила $51,29 за баррель (+1% и -2,8% накануне), июльская цена WTI - $48,92 за баррель (+1,2% и -2,7% в среду).

Цены на нефть завершили падением третий месяц подряд на фоне сомнений инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Brent подешевела в мае на 3,4%, WTI - на 2,1%.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в четверг, эксперты, опрошенные S&P Platts, ожидают снижения запасов нефти за неделю на 3,2 млн баррелей.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, нефть Brent отыгрывает часть потерь на фоне неожиданного сокращения запасов нефти в США, что способствует снижения скептицизма по поводу ребалансировки. В течение дня ход торгов будут определять макроданные - индекс PMI в производственном секторе Китая оказался хуже ожиданий (снизился до 49,6 пункта против консенсусных 50,1 пункта после 50,3 пункта в апреле), тогда как сильные данные по обрабатывающей промышленности США (Chicago PMI) могут снизить спрос на рисковые активы, поскольку усиливают вероятность трех повышений ставки ФРС в текущем году.

В четверг выйдут данные по обрабатывающей промышленности Европы и США и предварительные данные по рынку труда США, в пятницу - число занятых вне сельского хозяйства и уровень безработицы в США.

Начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков считает, что снижение нефти может продолжиться, учитывая рост добычи в Ливии, США и Нигерии. Фактор падающих цен на нефть на данный момент не сильно сказывается на рубле, однако его давление будет возрастать.

На рубль в ближайшее время также будет давить и тот фактор, что "Роснефть" (MOEX: ROSN) должна рассчитаться за долю в индийской Essar Oil Ltd, в результате чего в июне может быть зафиксирован резкий отток валюты из страны. На этом фоне ожидается рост доллара до 58 руб./$1 уже в ближайшее время.

В долгосрочной перспективе на российскую валюту будет оказывать ситуация с выплатами дивидендов российскими компаниями, которые в этом году должны составить около 1,1 трлн рублей - рекордная отметка. Высока вероятность, что большая часть из этих средств будет конвертирована в валюту и выведена в офшорные зоны, что также окажет существенное давление на рубль.

По словам ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, нефть Brent ожидаемо срикошетила от отметки $50 за баррель, которая выступает опорной точкой в рамках формирующегося среднесрочного коридора консолидации нефтяных котировок. И оснований для его преодоления в ближайшее время, особенно в свете падения запасов нефти в США, пока не видно.

Главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов считает, что рост нефти носит локальный характер.

По данным API, запасы нефти в США снизились на 8,6 млн баррелей, что позитивно, но лишь в короткой перспективе. Если трейдеры увидят в официальных данных от Минэнерго США увеличение нефтедобычи в стране и количества буровых установок, то это затормозит рост нефтяных фьючерсов. Кроме того, несмотря на слабый прогноз по ключевой американской макростатистике, доллар может отвоевать позиции у евро. Этому будут способствовать заявления чиновников ФРС о возможном увеличении процентной ставки до 4 раз в 2017 году при условии сильной экономики. Вероятность подъема ставки до 1,25% составляет 85%, долларовая ставка межбанковского 3-месячного кредита LIBOR поднялась до 1,2%. Заседание FOMC ФРС США состоится 14 июня, трейдеры могут уделить этому событию больше внимания.

При укреплении доллара к мировым валютам цена нефти, номинированная в долларах, также будет под давлением, что отразится в ослаблении рубля. Помимо этого, рыночное сообщество ожидает снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25-50 базисных пунктов (до 8,75-9%), что тоже играет не в пользу рублю.

По словам заместителя генерального директора по инвестиционному анализу ИК "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрея Верникова, выходящая с некоторым опозданием статистика говорит о том, что уже седьмую неделю идет отток из фондов, которые ориентированы именно на Россию. Массированные продажи отмечаются по всему спектру ведущих акций, и пока сложно сказать, когда выход нерезидентов завершится.

Нефтяные прогнозы на конец года сильно расходятся. Аналитики BlackRock ожидают, что цены на нефть будут оставаться в коридоре, пока не будет подтверждения снижения объемов предложения на рынке. Эксперты Goldman Sachs ждут в конце года цену Brent $55,39 за баррель, а аналитики Morgan Stanley - $65 за баррель. Зампред Центробанка РФ Ксения Юдаева заявила, что цены на "черное золото" могут вернуться к $40 за баррель. Для российского фондового рынка большая разница: $40 или $65 за баррель.

В США рынок труда продолжает сжиматься, причем в большинстве регионов отмечается нехватка работников в расширившемся спектре профессий и регионов, отмечается в обзоре ФРС. Тем не менее, "большинство компаний по всем регионам отметили, что последняя тенденция в плане роста зарплат не изменилась и рост зарплат продолжает оставаться умеренным". Ближайшее заседание Комитета FOMC ФРС США по монетарной политике состоится 13-14 июня. Инвесторы оценивают вероятность повышения ставок ФРС по результатам этого заседания почти в 90%, согласно ценам на фьючерсные контракты на федеральные фонды.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в четверг упали акции "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (-5,1%), ПАО "Городские инновационные технологии" (MOEX: GRNT) (-2,9%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+9,5%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+1,5%), "Акрона" (MOEX: AKRN) (+1,4%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 10,735 млрд рублей (из них 1,862 млрд рублей пришлось на обыкновенные акции Сбербанка (MOEX: SBER) и 1,574 млрд рублей - на обыкновенные бумаги "Сургутнефтегаза").


Опубликовано: /Финмаркет/
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