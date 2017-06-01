"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и DR Сургутнефтегаза до "продавать" и "префов" Татнефти до "держать" из-за роста котировок

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"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена рекомендация с "держать" до "продавать". Также аналитики банка понизили рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать".

В то же время рекомендация "держать" была подтверждена для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Татнефти", депозитарных расписок и акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), депозитарных расписок и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), а также для акций и депозитарных расписок "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК).

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" эксперты "ВТБ Капитала" сохранили рекомендацию "покупать", а для акций и депозитарных расписок "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - "продавать".

Как говорится в обзоре, эксперты "ВТБ Капитала", сохраняя негативный взгляд относительно цен на нефть в среднесрочной и долгосрочной перспективе, рекомендуют фокусировать внимание на дивидендах по привилегированным акциям "Сургутнефтегаза" и бумагам "ЛУКОЙЛа".

Оценки и рекомендации аналитиков (цены в долларах США):

Прогнозная цена Татнефть - 40,20 (текущая цена - 40,80), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 6,70 (текущая цена - 6,84), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Татнефть (для привилегированных акций; цены в долларах США) - 5,30 (текущая цена - 5,18), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром - 4,60 (текущая цена - 4,28), рекомендация - держать;

Прогнозная цена Газпром (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 2,30 (текущая цена - 2,16), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ - 52 (текущая цена - 49,68), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ЛУКОЙЛ (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 52 (текущая цена - 49,94), рекомендация - держать;

Прогнозная цена НОВАТЭК - 85 (текущая цена - 115,7), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена НОВАТЭК (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 8,50 (текущая цена - 11,50), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз - 5,30 (текущая цена - 5,39), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 0,53 (текущая цена - 0,55), рекомендация - продавать;

Прогнозная цена Сургутнефтегаз (для привилегированных акций; цены в долларах США) - 0,65 (текущая цена - 0,53), рекомендация - покупать;

Прогнозная цена Газпром нефть (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 3,70 (текущая цена - 3,58), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ТМК - 6,20 (текущая цена - 5,96), рекомендация - держать;

Прогнозная цена ТМК (для обыкновенных акций; цены в долларах США) - 1,55 (текущая цена - 1,44), рекомендация - держать.