Курс рубля "просядет" до 58 за доллар уже в ближайшее время - РосЕвроБанк

"На рубль в ближайшее время будет давить, что Роснефть должна рассчитаться за долю в индийской Essar Oil Ltd, в результате чего в июне может быть зафиксирован резкий отток валюты из страны. На этом фоне мы ожидаем, что курс рубля "просядет" до 58 за доллар уже в ближайшее время. В долгосрочной перспективе на российскую валюту будет оказывать давление ситуация с выплатами дивидендов российскими компаниями, которые в этом году должны составить около 1,1 трлн рублей – рекордная отметка. Высока вероятность, что большая часть из этих средств будет конвертирована в валюту и выведена в оффшорные зоны, что также окажет существенное давление на рубль", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.