Период чрезвычайной крепости рубля подходит к концу - Росбанк

"Российский рубль продолжает демонстрировать удивительную стабильность, даже несмотря на дальнейшее ухудшение обстановки на нефтяных площадках, - отмечают эксперты Росбанка. - Так, котировки Brent вчера потеряли 3.0%, достигая $49.8/барр. на внутридневных минимумах и восстановившись лишь к $51.4/барр. сегодня с утра. Курс USD/RUB при этом провел большую часть вчерашнего дня в спокойном диапазоне 56.6-56.9, уйдя чуть ниже его к моменту написания обзора. Мы находим сразу несколько оснований полагать, что период чрезвычайной крепости рубля подходит к концу. При этом, риски для национальной валюты исходят не только со стороны цен на нефть, но и от сужения сальдо текущего счета, более активного снижения ключевой ставки ЦБ, менее агрессивных покупок суверенного госдолга нерезидентами, а также в области геополитики".