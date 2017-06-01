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01 июня 2017 года 11:03

Ренессанс Капитал снизил рейтинг GDR Магнита до "продавать" и оценку на 17%

Инвестиционная компания (ИК) "Ренессанс Капитал" понизила прогнозную стоимость глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с $36 до $30 за штуку, сообщается в обзоре ИК.

Кроме того, рекомендация для этих бумаг была понижена с "держать" до "продавать".

По данным информационно-аналитического терминала "ЭФИР-Интерфакс", в настоящее время консенсус-прогноз цены GDR "Магнита", основанный на оценках аналитиков 17 инвестиционных банков, составляет $39,34 за штуку, консенсус-рекомендация - "держать".

Текущая стоимость этих бумаг составляет порядка $36,5 за штуку.

Опубликовано: /Интерфакс/
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