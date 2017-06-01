Сегодня российский рубль незначительно окрепнет к доллару - Банк "Глобэкс"

«Сегодня российский рубль незначительно окрепнет к доллару из-за отскока цены ближних фьючерсов на нефть на 1,2% до 51,2 за баррель благодаря хорошему прогнозу API. Так, запасы сырой нефти снизились на 8,6 млн баррелей, что позитивно, но лишь в короткой перспективе. Если трейдеры увидят в официальных данных от Минэнерго США увеличение добычи на американском континенте и количества буровых вышек, то это затормозит рост нефтяных фьючерсов. Кроме того, несмотря на слабый прогноз по ключевой американской макростатистике, доллар может отвоевать позиции у евро. Этому будут способствовать заявления чиновников ФРС о возможном увеличении процентной ставки до 4 раз в 2017 году при условии сильной экономики. Вероятность подъема ставки до 1,25% составляет 85%, долларовая ставка межбанковского 3-х месячного кредита LIBOR поднялась до 1,2%. Заседание FOMC ФРС США состоится 14 июня, трейдеры могут уделить этому событию больше внимания. При укреплении доллара к мировым валютам цена нефти, номинированная в долларах, также будет под давлением, что отразится в ослаблении рубля. Помимо этого, рыночное сообщество ожидает снижение ключевой ставки ЦБ РФ на 25-50 б.п. до 9%-8,75% соответственно, что тоже не в пользу рубля", - комментирует ситуацию главный аналитик банка "Глобэкс" Виктор Веселов.