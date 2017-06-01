Рубль немного снижается к доллару и евро при открытии торгов на ожидании новостей с ПМЭФ

Москва. 1 июня. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль немного снижается к бивалютной корзине в первый день нового месяца на ожидании новостей с ПМЭФ.

Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,58-56,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,64 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,69 руб./EUR1 (+5 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 59,81 рубля.

Доллар при этом оказался на 4,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,43 копейки выше официального курса.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне ожиданий со стороны участников торгов новостей с Петербургского международного экономического форума, официальное открытие которого состоится в четверг в 13:00 МСК.

Цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, поднимаются в четверг на сигналах усилившегося падения запасов в США. Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялась на 0,79% - до $51,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,87% - до $48,74 за баррель.

Цены на нефть завершили падением третий месяц подряд на фоне сомнений инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Brent подешевела в мае на 3,4%, WTI - на 2,1%.