01 июня 2017 года 10:25
Рубль немного снижается к доллару и евро при открытии торгов на ожидании новостей с ПМЭФ
Москва. 1 июня. Доллар США и евро растут при открытии торгов на "Московской бирже" в четверг; рубль немного снижается к бивалютной корзине в первый день нового месяца на ожидании новостей с ПМЭФ.
Первые сделки по доллару США прошли на "Московской бирже" в диапазоне 56,58-56,65 руб./$1, по итогам первой минуты торгов курс составил 56,64 руб./$1 (+8 копеек к уровню предыдущего закрытия). Евро повысился до 63,69 руб./EUR1 (+5 копеек), стоимость бивалютной корзины поднялась на 6,7 копейки по отношению к уровню закрытия среды, до 59,81 рубля.
Доллар при этом оказался на 4,76 копейки ниже уровня действующего официального курса, евро - на 27,43 копейки выше официального курса.
Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль немного снижается к доллару и евро при открытии торгов на фоне ожиданий со стороны участников торгов новостей с Петербургского международного экономического форума, официальное открытие которого состоится в четверг в 13:00 МСК.
Цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, поднимаются в четверг на сигналах усилившегося падения запасов в США. Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 10:02 МСК поднялась на 0,79% - до $51,16 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на 0,87% - до $48,74 за баррель.
Цены на нефть завершили падением третий месяц подряд на фоне сомнений инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Brent подешевела в мае на 3,4%, WTI - на 2,1%.
Опубликовано: /Финмаркет/
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01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:36
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:15
"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица)
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
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01 июня 2017 года 14:47
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку.
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01 июня 2017 года 14:39
"Eвро вопреки ожиданиям после выхода слабых данных по инфляции накануне продемонстрировал рост, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В целом замедление инфляционного импульса в ЕС отодвигает нормализацию денежно-кредитной политики европейского регулятора, однако рынок пока... читать дальше
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01 июня 2017 года 14:22
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:53
$51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной составляющей перед публикацией... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:32
ынок продолжил снижение утром 1 июня: индекс ММВБ теряет с открытия около 1% и уходит ниже психологически значимой отметки 1900 п., указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс РТС вчера пересек вниз 200-дневную среднюю, что... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:17
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:53
"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:43
инансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:27
"Рубль на открытии торгов в четверг укрепился к доллару и сейчас торгуется в районе 56,55 руб./долл., реагируя таким образом на повышение нефтяных цен, - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Локальную поддержку «россиянину» способен оказать... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:07
"Аукционы вновь демонстрируют снижение интереса к ОФЗ, вероятно, в т.ч. со стороны нерезидентов на фоне падения нефти, которое вчера только усилилось, хотя рубль по-прежнему устойчив. Однозначно говорить о развороте в игре "carry-trade" преждевременно, важным событием может стать заседание ЦБ 16... читать дальше
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