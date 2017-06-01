"ВТБ Капитал" снизил рейтинг акций и DR Сургутнефтегаза до "продавать" и "префов" Татнефти до "держать" из-за роста котировок

"ВТБ Капитал" пересмотрел прогнозные цены акций и депозитарных расписок анализируемых компаний нефтегазового сектора РФ, сообщается в обзоре инвестбанка.

По итогам переоценки для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) была понижена рекомендация с "держать" до "продавать". Также аналитики банка понизили рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать".

В то же время рекомендация "держать" была подтверждена для обыкновенных акций и депозитарных расписок "Татнефти", депозитарных расписок и акций "Газпрома" (MOEX: GAZP), депозитарных расписок и акций "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH), акций "Газпром нефти" (MOEX: SIBN), а также для акций и депозитарных расписок "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (ТМК).

Для привилегированных акций "Сургутнефтегаза" эксперты "ВТБ Капитала" сохранили рекомендацию "покупать", а для акций и депозитарных расписок "НОВАТЭКа" (MOEX: NVTK) - "продавать".