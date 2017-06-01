После завершения дивидендного сезона сложно придумать какой-то новый фактор поддержки для рынка акций - КИТ Финанс Брокер

"Если говорить в целом о ситуации на локальном рынке акций, то здесь действует фактор неоправдавшихся ожиданий: это и политика Трампа, и отказ от нормы выплат дивидендов госкомпаний, и снижение цен на нефть. Кроме того, финансовые результаты российских эмитентов пока что не радуют: прибыли в основном снижаются. Так что те факторы и ожидания, которые закладывались в цены рублевых акций во втором полугодии 2016 года, практически все они не реализовались. После завершения дивидендного сезона вообще сложно придумать какой-то новый фактор поддержки для российского рынка. Если говорить про отдельные истории роста в мае, то необходимо отметить "префы" "Татнефти". Бумаги поддерживает дивидендный фактор. Дивиденды "Татнефти" - приятный сюрприз этого сезона. В конце апреля совет директоров "Татнефти" рекомендовал акционерам утвердить дивиденды по итогам 2016 года в размере 22,81 руб. на все типы акций. Это соответствует 50% чистой прибыли компании по МСФО за 2016 год. Ввиду того, что "префы" дешевле, именно их покупка выглядит целесообразнее накануне дивидендных выплат, поэтому рост рыночной цены вполне оправдан", - отмечает ведущий аналитик КИТ Финанс Брокер Анна Устинова.