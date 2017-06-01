USD/RUB может продолжить рост с ближайшей целью на отметке 57,30 - ГК "Форекс Клуб"

"Рубль все еще "стесняется" пересечь отметку 57 за доллар, хотя цены на нефть дают для этого все больше оснований. Brent в течение среды падала до 50,22 – этого уровня мы не видели с 11 мая. Т.е. цены продолжают снижение с момента встречи ОПЕК. И, похоже, на этом не остановятся. В среду был опубликован отчет JBC Energy, который сообщил, что ОПЕК в мае лишь на 92% выполняла свои обязательства по квотам. Напомним, что еще в апреле это было 96%. Кроме того, агентство Bloomberg сообщило, что в мае объемы добычи картеля выросли на 370 тыс. - до 32,5 млн баррелей в день. Сейчас рынок все с большим скепсисом относится к недавним обещаниям/соглашениям ОПЕК. Многие сомневаются, что они смогут привести к балансировке спроса и предложения на рынке нефти. В четверг выйдут данные по коммерческим запасам нефти в подземных хранилищах США. Если объемы за прошедшую неделю выросли, это только ускорит падение Brent с ближайшей целью на отметке 49,80 долл./барр. Таким образом, USD/RUB может продолжить рост с ближайшей целью на отметке 57,30", - полагает старший аналитик ГК "Форекс Клуб" Алена Афанасьева.