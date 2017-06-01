До конца недели важным событием станут пятничные данные по рынку труда в США - Промсвязьбанк

В условиях сокращенной недели на ряде рынков и дефицита идей индекс MSCI World продолжает консолидироваться вблизи максимальных значений, однако сводный индекс развивающихся рынков MSCI EM демонстрирует снижение вслед за динамикой товарных активов – в лидерах отката рынки Бразилии и России; сырьевые сектора на рынках США и Европы выглядели слабо, отмечает аналитик Промсвязьбанка Илья Фролов. Тем временем, вновь нагнетается политическая напряженность в Вашингтоне. Так, вчера Комитет по разведке Конгресса запросил информацию в рамках расследований по российскому вмешательству у АНБ, ФРБ и ЦРУ, кроме того, по некоторой информации бывший советник президента по безопасности М.Флинн готов поделиться информацией. Вчера в Сенате вновь заговорили о необходимости усиления санкций в отношении России, в том числе посредством ужесточения доступа к финансированию для таких секторов, как металлургия и железные дороги. Другой значимой темой вчерашнего дня стала публикация «бежевой книги» ФРС, в которой было отмечено некоторое снижение экономической активности в ряде округов, что в сочетании с данными по расходам на персональное потребление в США в апреле (рост на 1.5% после роста на 1.6% г/г в марта) способствует пересмотру ожиданий по достижимому уровню ставки по федеральным фондам ФРС и приводит к коррекции финсектора. Кроме того, поводом для беспокойства также стали слухи о том, что ЕЦБ на заседании в июне может рассмотреть вопрос начала выхода из стимулирующих программ, что снижает аппетит к риску на рынках.

"До конца недели важным событием станут пятничные данные по рынку труда. Российский рынок акций усилил снижение и протестировал отметку 1900 пунктов по индексу ММВБ при максимальной торговой активности за месяц. Основное давление на динамику рынка оказало снижение цен на нефть и неопределенность на глобальных рынках. Помимо внешних факторов, на динамику изменения биржевых индексов оказывает влияние также дефицит идей для роста в разрезе отдельных индексообразующих бумаг," - заключает Илья Фролов.