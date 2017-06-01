Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае вырос до 52,4 пункта с 50,8 пункта в апреле - IHS Markit

Индекс PMI обрабатывающих отраслей РФ в мае 2017 года поднялся до 52,4 пункта с 50,8 пункта в апреле, свидетельствует исследование IHS Markit.

Как отмечается в обзоре, значение показателя выше 50 пунктов указывает на рост деловой активности, а ниже этого уровня - на ее снижение.

Майские данные свидетельствуют о существенном улучшении деловой конъюнктуры в российских обрабатывающих отраслях. "Темпы роста объемов производства ускорились на фоне роста новых заказов, поступивших с внутреннего рынка", - говорится в исследовании.

Российские производители указали на рост новых заказов десятый месяц подряд. Участники исследования сообщали, что ускорение роста новых заказов происходило на фоне усиления спроса и запуска новых видов продукции.

В то же время новые экспортные заказы сократились, однако темпы сокращения были минимальными за прошедший период 2017 года. Рост цен на сырье и материалы в мае был скромным. Темпы роста инфляции закупочных цен незначительно замедлились с апреля.

Рост отпускных цен продолжился в мае второй месяц подряд на фоне увеличения затрат на производство, которые частично были переложены на клиентов. Темпы роста инфляции отпускных цен были максимальными с декабря прошлого года.

Сроки поставок сырья и материалов удлинились сороковой месяц подряд в мае. Участники исследования сообщали о дефиците сырьевых материалов у поставщиков. Темпы удлинения сроков поставок были максимальными с августа прошлого года.

В исследовании отмечается, что занятость в промышленном секторе РФ в мае сократилась третий месяц подряд, но темпы ее сокращения оказались минимальными за этот период. Объемы незавершенных заказов выросли, что произошло на фоне усиления роста новых заказов.