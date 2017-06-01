Не стоит оставлять поиски ценовых уровней для занятия долгосрочных "коротких" позиций по нефти - AMarkets

"По данным Администрации энергетической информации, добыча нефти в США уже достигла 9,4М баррелей в день, что на 6,5% выше, чем в предыдущем году. Данная ситуации вряд ли изменится в ближайшее время, учитывая, что текущая неделя может стать 20 неделей подряд, когда американские нефтяники наращивают число сланцевых буровых. По данным энергетической компании Rystad Energy, добыча нефти в США может достичь рекордного уровня еще до конца этого года. Речь идет об исторической рекордной отметке в 10 миллионов баррелей в день, в последний раз наблюдаемой в ноябре 1970 года, когда цены на нефть торговались ниже 3 долларов за баррель. Учитывая, что текущее производство в США восстанавливается в два раза быстрее, чем сокращалось, советуем не оставлять поиски ценовых уровней для занятия долгосрочных "коротких" позиций", - отмечает ведущий аналитик AMarkets Артем Деев.