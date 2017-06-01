Игроки сомневаются в росте нефтяных цен в долгосрочной перспективе - eToro

В среду котировки Brent резко ускорили падение на сочетании совокупности негативных факторов. Похоже, игроки, которые не успели ликвидировать "длинные" позиции после итогов заседания ОПЕК+, решили избавиться от актива, все сильнее сомневаясь в перспективах роста цен в более долгосрочной перспективе, отмечает региональный директор социальной сети для инвесторов eToro в России и СНГ Павел Салас. По итогам дня котировки упали почти на 3%, отметившись на 3-недельных минимумах неподалеку от уровня 50.

Нефть пребывает под давлением с момента заключения новой сделки странами ОПЕК и другими независимыми экспортерами. Покупкам Brent препятствуют опасения относительно того, что в условиях роста буровой активности на сланцевых месторождениях США усилия картеля пройдут бесследно для рынка. И на этом фоне появились дополнительные факторы давления, которые вылились в массовые распродажи актива.

Во-первых, настроения игрокам подпортили разговоры на тему восстановления добычи в Ливии до 800 тыс. баррелей в сутки. Во-вторых, рынок продолжает муссировать тему распродажи половины стратегического нефтяного резерва США и потенциальные последствия такого шага американского президента Трампа. В-третьих, появилась информация о том, что в мае уровень соблюдения обязательств стран ОПЕК снизился с апрельских 96% до 92%. В условиях, когда трейдеры сомневаются в добросовестности экспортеров в рамках новой сделки, эта информация была совсем некстати.

"Все это формирует весьма мрачную картину на рынке "черного золота", где негатив, похоже, будет преобладать вплоть до первых отчетов картеля о новых успехах в ограничении добычи. В ближайшей перспективе немного смягчить негатив способна статистика из США, но только в том случае, если отразит сокращение и объемов запасов, и добычи. Первой целью на пути восстановления Brent станет отметка 51", - указывает специалист eToro.