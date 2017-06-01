01 июня 2017 года 09:52
Утренние прогнозы: основным поводом к покупкам акций послужит отскок на рынке энергоносителей
Май на фондовом рынке завершился расподажей: по итогам торгов среды индекс ММВБ упал до 1900,38 пункта (-1,7%), индекс РТС - до 1053,3 пункта (-2%). Сегодня в начале дня прогнозы аналитиков умеренно-оптимистичные, основным поводом к покупкам послужит отскок на рынке энергоносителей.
"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): ""Отечественный фондовый рынок на открытии четверга, вероятно, сдержанно повысится, отыгрывая улучшение внешнего фона. Сдерживающее влияние на активность покупателей могут оказать угрозы новых санкций. Текущие уровни по индексу ММВБ, со спекулятивной точки зрения, стоит выкупать в ожидании продолжения отработки "боковика" с нижней границей около 1900, верхней - в районе 2030-2050 пунктов. Альтернативный сценарий предполагает покупки по факту выхода выше 1950-1970 пунктов или в случае уверенного пробоя 1900 с последующим возвращением выше 1920".
ИК "Финам" (Богдан Зварич): "В четверг перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит отскок на рынке энергоносителей — на фоне публикации данных API, показавших снижение запасов нефти на 8,7 млн баррелей, нефть марки Brent восстановила свои позиции над уровнем $50. Дополнительным фактором для роста наших акций станет ситуация на внешних фондовых площадках. Можно ожидать позитивной динамики российских индексов в начале торгов. Мы не исключаем продолжения восстановления рынка энергоносителей, что связано как с данными Американского института нефти, так и с ожиданием статистики по запасам углеводородов от министерства энергетики США, которая будет опубликована сегодня в 17:30 мск. Если данные Минэнерго подтвердят существенное снижение запасов, "быки" уже сегодня могут вернуть нефть марки Brent в район $52, что поддержит российские активы. Не стоит забывать и о макроэкономических данных из США".
ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивное. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют после прохождения зоны турбулентности, связанной с экспирацией июльского контракта, удерживаясь выше отметки в $51 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1905 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных днем ранее потерь".
TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Учитывая, что вчерашний день индекс ММВБ закончил на уровне 1900,38 пунктов, что ниже не только уровня 1930 пунктов, но и апрельского минимума (1900,72 пунктов), очевидно, что рынок готов углубить свое снижение. После того, как "допадает" рынок, мы все-таки вправе рассчитывать на восходящую коррекцию. Текущее падение этого факта не отменяет, оно лишь отодвигает подъем по времени. Ведь если посчитать, то наш рынок падает с начала года, то есть на протяжении почти 5 месяцев. А такого затяжного снижения не было уже давно. Попробуем понять, какая зона может стать опорной для индекса ММВБ. Отметка 1854,62 пунктов является 61,8% уровнем коррекции от роста 1583,04-2293,99 пунктов. Но есть еще один немаловажный уровень - это 38,2% уровень коррекции от роста 1182,89-2293,99 пунктов, то есть уровень 1869,55 пунктов, и если устоит он, это будет очень значимо. Также не забываем, что отметка 1865,25 пунктов - это максимум 2011 года, то есть горизонтальный уровень поддержки. Таким образом, зоной возможной остановки в текущем снижении стоит обозначить район 1855-1885 пунктов. При появлении разворотных сигналов в данном диапазоне возможно восстановление "длинных" позиций".
Опубликовано: /Финмаркет/
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01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:36
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица)
Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:15
"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
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01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица)
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
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01 июня 2017 года 14:47
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку.
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01 июня 2017 года 14:39
"Eвро вопреки ожиданиям после выхода слабых данных по инфляции накануне продемонстрировал рост, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В целом замедление инфляционного импульса в ЕС отодвигает нормализацию денежно-кредитной политики европейского регулятора, однако рынок пока... читать дальше
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01 июня 2017 года 14:22
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка.
Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:53
$51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной составляющей перед публикацией... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:32
ынок продолжил снижение утром 1 июня: индекс ММВБ теряет с открытия около 1% и уходит ниже психологически значимой отметки 1900 п., указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс РТС вчера пересек вниз 200-дневную среднюю, что... читать дальше
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01 июня 2017 года 13:17
(добавлен текст после 3-го абзаца)
Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:53
"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:43
инансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ.
Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:27
"Рубль на открытии торгов в четверг укрепился к доллару и сейчас торгуется в районе 56,55 руб./долл., реагируя таким образом на повышение нефтяных цен, - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Локальную поддержку «россиянину» способен оказать... читать дальше
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01 июня 2017 года 12:07
"Аукционы вновь демонстрируют снижение интереса к ОФЗ, вероятно, в т.ч. со стороны нерезидентов на фоне падения нефти, которое вчера только усилилось, хотя рубль по-прежнему устойчив. Однозначно говорить о развороте в игре "carry-trade" преждевременно, важным событием может стать заседание ЦБ 16... читать дальше
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