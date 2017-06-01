Утренние прогнозы: основным поводом к покупкам акций послужит отскок на рынке энергоносителей

Май на фондовом рынке завершился расподажей: по итогам торгов среды индекс ММВБ упал до 1900,38 пункта (-1,7%), индекс РТС - до 1053,3 пункта (-2%). Сегодня в начале дня прогнозы аналитиков умеренно-оптимистичные, основным поводом к покупкам послужит отскок на рынке энергоносителей.

"Инвестиционная палата" (Александр Волынский): ""Отечественный фондовый рынок на открытии четверга, вероятно, сдержанно повысится, отыгрывая улучшение внешнего фона. Сдерживающее влияние на активность покупателей могут оказать угрозы новых санкций. Текущие уровни по индексу ММВБ, со спекулятивной точки зрения, стоит выкупать в ожидании продолжения отработки "боковика" с нижней границей около 1900, верхней - в районе 2030-2050 пунктов. Альтернативный сценарий предполагает покупки по факту выхода выше 1950-1970 пунктов или в случае уверенного пробоя 1900 с последующим возвращением выше 1920".

ИК "Финам" (Богдан Зварич): "В четверг перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит отскок на рынке энергоносителей — на фоне публикации данных API, показавших снижение запасов нефти на 8,7 млн баррелей, нефть марки Brent восстановила свои позиции над уровнем $50. Дополнительным фактором для роста наших акций станет ситуация на внешних фондовых площадках. Можно ожидать позитивной динамики российских индексов в начале торгов. Мы не исключаем продолжения восстановления рынка энергоносителей, что связано как с данными Американского института нефти, так и с ожиданием статистики по запасам углеводородов от министерства энергетики США, которая будет опубликована сегодня в 17:30 мск. Если данные Минэнерго подтвердят существенное снижение запасов, "быки" уже сегодня могут вернуть нефть марки Brent в район $52, что поддержит российские активы. Не стоит забывать и о макроэкономических данных из США".

ИФК "Солид" (Олег Шагов): "Результирующее влияние ключевых внешних факторов на поведение российского финансового рынка сегодня в начале дня складывается умеренно позитивное. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют после прохождения зоны турбулентности, связанной с экспирацией июльского контракта, удерживаясь выше отметки в $51 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1905 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных днем ранее потерь".

TeleTrade (Анастасия Игнатенко): "Учитывая, что вчерашний день индекс ММВБ закончил на уровне 1900,38 пунктов, что ниже не только уровня 1930 пунктов, но и апрельского минимума (1900,72 пунктов), очевидно, что рынок готов углубить свое снижение. После того, как "допадает" рынок, мы все-таки вправе рассчитывать на восходящую коррекцию. Текущее падение этого факта не отменяет, оно лишь отодвигает подъем по времени. Ведь если посчитать, то наш рынок падает с начала года, то есть на протяжении почти 5 месяцев. А такого затяжного снижения не было уже давно. Попробуем понять, какая зона может стать опорной для индекса ММВБ. Отметка 1854,62 пунктов является 61,8% уровнем коррекции от роста 1583,04-2293,99 пунктов. Но есть еще один немаловажный уровень - это 38,2% уровень коррекции от роста 1182,89-2293,99 пунктов, то есть уровень 1869,55 пунктов, и если устоит он, это будет очень значимо. Также не забываем, что отметка 1865,25 пунктов - это максимум 2011 года, то есть горизонтальный уровень поддержки. Таким образом, зоной возможной остановки в текущем снижении стоит обозначить район 1855-1885 пунктов. При появлении разворотных сигналов в данном диапазоне возможно восстановление "длинных" позиций".