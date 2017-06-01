Можно ожидать позитивной динамики российских индексов в начале торгов - ИК "ФИНАМ"

"В четверг перед открытием российского фондового рынка сложился позитивный внешний фон. Основным поводом к покупкам послужит отскок на рынке энергоносителей — на фоне публикации данных API, показавших снижение запасов нефти на 8,7 млн баррелей, нефть марки Brent восстановила свои позиции над уровнем $50. Дополнительным фактором для роста наших акций станет ситуация на внешних фондовых площадках. Можно ожидать позитивной динамики российских индексов в начале торгов. Мы не исключаем продолжения восстановления рынка энергоносителей, что связано как с данными Американского института нефти, так и с ожиданием статистики по запасам углеводородов от министерства энергетики США, которая будет опубликована сегодня в 17:30 мск. Если данные Минэнерго подтвердят существенное снижение запасов, "быки" уже сегодня могут вернуть нефть марки Brent в район $52, что поддержит российские активы. Не стоит забывать и о макроэкономических данных из США — сегодня будут опубликованы отчет ADP о занятости, статистика по заявкам на пособие по безработице, индекс расходов на строительство и индекс деловой активности в обрабатывающей промышленности", - комментирует ситуацию аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.