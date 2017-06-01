Ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней - ИК "ФИНАМ"

"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. Российская валюта вчера смогла отыграть большую часть потерь, чему способствовало восстановление цен на нефть, и сегодня у доллара и евро нет поводов для снижения в начале торгов. Однако продолжение роста в ценах на нефть может поспособствовать покупкам в рубле, что приведет к его дальнейшему росту, а также к очередному шагу американской валюты к своим годовым минимумам", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.