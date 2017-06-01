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Главная / Мнения аналитиков / Ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней - ИК "ФИНАМ"
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01 июня 2017 года 09:47
Ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней - ИК "ФИНАМ"
"На валютной секции Московской биржи сегодня с утра мы ожидаем консолидации рубля у достигнутых уровней. Российская валюта вчера смогла отыграть большую часть потерь, чему способствовало восстановление цен на нефть, и сегодня у доллара и евро нет поводов для снижения в начале торгов. Однако продолжение роста в ценах на нефть может поспособствовать покупкам в рубле, что приведет к его дальнейшему росту, а также к очередному шагу американской валюты к своим годовым минимумам", - полагает аналитик ИК "ФИНАМ" Богдан Зварич.
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01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:36
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:15
"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица) Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:47
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку. читать дальше
.01 июня 2017 года 14:39
"Eвро вопреки ожиданиям после выхода слабых данных по инфляции накануне продемонстрировал рост, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В целом замедление инфляционного импульса в ЕС отодвигает нормализацию денежно-кредитной политики европейского регулятора, однако рынок пока... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:22
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:53
Цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго - "Нордеа Банк"
$51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной составляющей перед публикацией... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:32
Спекулятивные покупки акций могут возобновиться вечером или завтра, если этому не помешает внешний фон - ИК "Фридом-Финанс"
ынок продолжил снижение утром 1 июня: индекс ММВБ теряет с открытия около 1% и уходит ниже психологически значимой отметки 1900 п., указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс РТС вчера пересек вниз 200-дневную среднюю, что... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:17
(добавлен текст после 3-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:53
Фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний $55-60 за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:43
инансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:27
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,25-56,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль на открытии торгов в четверг укрепился к доллару и сейчас торгуется в районе 56,55 руб./долл., реагируя таким образом на повышение нефтяных цен, - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Локальную поддержку «россиянину» способен оказать... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:07
"Аукционы вновь демонстрируют снижение интереса к ОФЗ, вероятно, в т.ч. со стороны нерезидентов на фоне падения нефти, которое вчера только усилилось, хотя рубль по-прежнему устойчив. Однозначно говорить о развороте в игре "carry-trade" преждевременно, важным событием может стать заседание ЦБ 16... читать дальше
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