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Главная / Мнения аналитиков / В течение дня доллар может снизиться до 56,2 рубля - Exness
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01 июня 2017 года 09:34
В течение дня доллар может снизиться до 56,2 рубля - Exness
"Вчера российская валюта сохранила устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже $51 за баррель. Сегодня наблюдается восстановление нефтяных котировок. Поддержку им оказывает информация от API о снижении за прошлую неделю запасов нефти в США на 8,67 млн барр. В течение дня доллар может снизиться до 56,2 руб. В летние месяцы риски для российской валюты будет представлять сезонное ухудшение сальдо платежного баланса РФ, на которое могут повлиять крупные выплаты дивидендов российскими компаниями (иностранным инвесторам), рост спроса на валюту со стороны населения для туристических поездок и ожидаемое снижение дифференциала процентных ставок между российскими и американскими гособлигациями. Кстати, вчера Минфин на аукционах по размещению ОФЗ привлек лишь 32,262 млрд из 40 млрд руб. Некоторую поддержку рублю оказывают заявления российских властей на ПМЭФ. А. Силуанов в интервью американскому каналу CNBC заявил о том, что бюджет РФ сбалансирован при цене нефти в $60 за баррель, а не $100 за баррель, как было ранее. Э. Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не планирует вмешиваться в валютный рынок, и валютный курс должен быть установлен на рыночной основе", – обращает внимание аналитик Exness Сергей Кочергин.
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01 июня 2017 года 16:20
"У российского фондового рынка пока не обнаруживаются идеи для роста. В правительстве смятение по поводу приватизационных планов, хотя общий настрой выступлений на ПМЭФ вполне позитивный. Тем не менее, чудес пока не ожидается. Однако весьма высокие объёмы торгов говорят о том, что на рынке... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:54
"К текущему моменту российские фондовые индексы торгуются в "красной зоне": ММВБ теряет чуть менее 1,4%, снижаясь до 1874 пунктов, а рассчитываемый на основе долларовых котировок индикатор РТС из-за несколько окрепшей со вчерашней основной сессии нацвалюты снижается 1,1%, до 1042 пунктов. Сегодня... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:36
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
(добавлен текст после 2-го абзаца и таблица) Raiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:15
"Российский фондовый рынок рухнул до минимальных значений с июля прошлого года. Теперь целью для снижения станут уровни 1840-1850 пунктов по ММВБ. В случае преодоления данной поддержки нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов по индексу ММВБ", - отмечает руководитель департамента аналитики... читать дальше
.01 июня 2017 года 15:01
(добавлена таблица) Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:47
Raiffeisenbank снизил рейтинг привилегированных акций Татнефти до "держать" в связи с ростом котировок
aiffeisenbank понизил рекомендацию для привилегированных акций "Татнефти" (MOEX: TATN) с "покупать" до "держать", сообщается в обзоре аналитика банка Андрея Полищука. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками банка, осталась без изменения и составляет 290 рублей за штуку. читать дальше
.01 июня 2017 года 14:39
"Eвро вопреки ожиданиям после выхода слабых данных по инфляции накануне продемонстрировал рост, - комментирует аналитик "Нордеа Банка" Денис Давыдов. - В целом замедление инфляционного импульса в ЕС отодвигает нормализацию денежно-кредитной политики европейского регулятора, однако рынок пока... читать дальше
.01 июня 2017 года 14:22
Альфа-банк повысил прогнозную стоимость акций и глобальных депозитарных расписок (GDR) "Магнита" (MOEX: MGNT) с 8191 рубля до 9338 рублей за штуку и с $33,3 до $37 за штуку соответственно, сообщается в обзоре банка. Кроме того, рекомендация для акций и депозитарных расписок "Магнита" была... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:53
Цены на нефть имеют шанс удержаться на уровне около $51 в течение дня до выхода отчета Минэнерго - "Нордеа Банк"
$51.15. В течение дня цены на нефть находились в устойчивом понижательном тренде. Возможные причины снижения цен: неудовлетворенность некоторых участников рынка последним решением ОПЕК, активизация добычи нефти в Ливии. Нельзя также исключать спекулятивной составляющей перед публикацией... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:32
Спекулятивные покупки акций могут возобновиться вечером или завтра, если этому не помешает внешний фон - ИК "Фридом-Финанс"
ынок продолжил снижение утром 1 июня: индекс ММВБ теряет с открытия около 1% и уходит ниже психологически значимой отметки 1900 п., указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Индекс РТС вчера пересек вниз 200-дневную среднюю, что... читать дальше
.01 июня 2017 года 13:17
(добавлен текст после 3-го абзаца) Финансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:53
Фундаментально обоснованным сейчас является коридор колебаний $55-60 за баррель Brent - ГК "Форекс Клуб"
"Цены на нефть основных эталонных сортов отыгрывают назад понесенные в начале недели потери по мере того, как в США продолжается падение коммерческих запасов. В целом можно отметить, что в области 50 долларов ближайшие контракты Brent пользуются высоким спросом, а, следовательно, участники... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:43
инансовая группа (ФГ) "БКС" повысила рекомендацию для американских депозитарных расписок (ADR) "Норильского никеля" (MOEX: GMKN) с "держать" до "покупать", сообщается в обзоре ФГ. Прогнозная стоимость этих бумаг, рассчитанная аналитиками ФГ, осталась без изменения и составляет $19 за... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:27
Торговый диапазон на сегодня составляет 56,25-56,75 руб./долл. - Уральский Банк Реконструкции и Развития
"Рубль на открытии торгов в четверг укрепился к доллару и сейчас торгуется в районе 56,55 руб./долл., реагируя таким образом на повышение нефтяных цен, - комментируют ситуацию на валютном рынке аналитики Уральского банка реконструкции и развития. - Локальную поддержку «россиянину» способен оказать... читать дальше
.01 июня 2017 года 12:07
"Аукционы вновь демонстрируют снижение интереса к ОФЗ, вероятно, в т.ч. со стороны нерезидентов на фоне падения нефти, которое вчера только усилилось, хотя рубль по-прежнему устойчив. Однозначно говорить о развороте в игре "carry-trade" преждевременно, важным событием может стать заседание ЦБ 16... читать дальше
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