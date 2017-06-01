В течение дня доллар может снизиться до 56,2 рубля - Exness

"Вчера российская валюта сохранила устойчивость, несмотря на снижение цен на нефть ниже $51 за баррель. Сегодня наблюдается восстановление нефтяных котировок. Поддержку им оказывает информация от API о снижении за прошлую неделю запасов нефти в США на 8,67 млн барр. В течение дня доллар может снизиться до 56,2 руб. В летние месяцы риски для российской валюты будет представлять сезонное ухудшение сальдо платежного баланса РФ, на которое могут повлиять крупные выплаты дивидендов российскими компаниями (иностранным инвесторам), рост спроса на валюту со стороны населения для туристических поездок и ожидаемое снижение дифференциала процентных ставок между российскими и американскими гособлигациями. Кстати, вчера Минфин на аукционах по размещению ОФЗ привлек лишь 32,262 млрд из 40 млрд руб. Некоторую поддержку рублю оказывают заявления российских властей на ПМЭФ. А. Силуанов в интервью американскому каналу CNBC заявил о том, что бюджет РФ сбалансирован при цене нефти в $60 за баррель, а не $100 за баррель, как было ранее. Э. Набиуллина отметила, что ЦБ РФ не планирует вмешиваться в валютный рынок, и валютный курс должен быть установлен на рыночной основе", – обращает внимание аналитик Exness Сергей Кочергин.