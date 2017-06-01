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01 июня 2017 года 09:55

На рынке рублевых корпоративных бондов в четверг не сложится ярко выраженной динамики

Москва. 1 июня. На рынке рублевых корпоративных облигаций в четверг, скорее всего, не сложится ярко выраженной динамики цен на фоне противоречивых сигналов, поступающих с мировых рынков капитала, в том числе нефтяных площадок, полагают эксперты.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду на фоне неблагоприятных сигналов от банков, а также слабых статданных. Котировки бумаг американских банков упали после заявления JPMorgan Chase & Co. о 15%-ном снижении выручки от торговых операций с начала второго квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в связи с низкой рыночной волатильностью. Bank of America Corp. (BofA) сообщил в среду, что его выручка от торговли активами с фиксированной доходностью в текущем квартале будет на 10-12% ниже, чем годом ранее.

Негативом для рынка в среду также стало снижение апрельского индекса незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales), являющегося опережающим индикатором для рынка недвижимости. Индекс уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,9% в марте. Апрельское значение индекса с поправкой на число рабочих дней было на 3,3% ниже, чем годом ранее, - это первое падение в годовом выражении с декабря.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправленно в ходе торгов в четверг. Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1,04%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%. Поддержку японскому рынку оказали статданные, указавшие на увеличение капиталовложений японских компаний в I квартале 2017 года. Согласно официальным данным, капитальные инвестиции японского бизнеса в январе-марте выросли на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после повышения на 3,8% в предыдущем квартале. Темпы роста прибылей японских компаний в минувшем квартале ускорились до 26,6% с 16,9% в четвертом квартале, темпы роста показателей выручки - до 5,6% с 2%.

Давление на китайский рынок акций в четверг оказали слабые статданные. Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае 2017 года опустился ниже отметки в 50 пунктов впервые за 11 месяцев. Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта - минимума с июня 2016 года, по сравнению с 50,3 пункта в апреле. Динамика показателя расходится с динамикой официального индикатора активности в промсекторе КНР. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в секторе в мае осталось на апрельском уровне - 51,2 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственного статистического управления КНР.

В свою очередь цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, поднимаются в четверг на сигналах усилившегося падения запасов в США. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 9:37 МСК поднялась на 0,91% - до $51,22 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились на 2,83% - до $50,76 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи увеличилась к этому времени на 0,99% - до $48,8 за баррель. Контракт подешевел на 2,7% - до $48,32 за баррель по итогам предыдущей сессии. Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей. Официальные данные о запасах будут опубликованы Минэнерго США в четверг. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Platts, запасы нефти в стране уменьшились за неделю на 3,2 млн баррелей.

Торговая активность на рынке рублевых корпоративных облигаций в среду выросла почти в 1,5 раза по отношению к предыдущему торговому дню и оказалась выше средних уровней - суммарный объем торгов на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) составил 21,905 млрд рублей, из которых на основные торги пришлось 6,11 млрд рублей. При этом цены большинства корпоративных облигаций не продемонстрировали ярко выраженной динамики.

Ценовой индекс IFX-Cbonds-P по итогам торгов 31 мая вырос всего на 0,01% по отношению к предыдущему торговому дню и составил 105,55 пункта, а индекс полной доходности IFX-Cbonds прибавил за день 0,04%, поднявшись до 511,25 пункта. Среди бумаг, входящих в индекс IFX-Cbonds-P, в лидерах роста оказались облигации "Внешэкономбанк-001Р-04" (+0,5%), "Роснефть-05" (+0,5%) и "Сбербанк БО-37" (+0,45%), а в лидерах снижения - "Автодор-001Р-01" (-1,24%), "РЖД-23" (-0,25%) и "Бинбанк БО-07" (-0,24%).

Из корпоративных событий аналитики отмечают, что ФГУП "Почта России" завершило размещение биржевых облигаций серии БО-001Р-03 объемом 5 млрд рублей. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 8,45% годовых, к ней приравнены ставки 2-6-го купонов. Объявлена 3-летняя оферта. Общий объем спроса на бумаги составил около 13 млрд рублей. Срок обращения займа - 10 лет. Купоны - полугодовые.

ПАО "Уралкалий" (MOEX: URKA) завершило размещение биржевых облигаций серии ПБО-03-Р объемом 15 млрд рублей. В ходе премаркетинга компания ориентировала инвесторов на диапазон ставки 1-го купона на уровне 8,95-9,20% годовых и планировала разместить бумаги на 10-15 млрд рублей. Во время book building объем размещения был увеличен до 15 млрд рублей. По итогам сбора заявок ставка 1-го купона была установлена на уровне 8,8% годовых. Ставки 2-6-го купонов приравнены к ставке 1-го купона. Срок обращения бумаг - 3 года, по выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов.

ПАО "Трубная металлургическая компания" (MOEX: TRMK) (ТМК) установило ставку 1-го купона биржевых облигаций серии БО-07 объемом 10 млрд рублей в размере 9,35% годовых. Ставка 2-8-го купонов приравнена к ставке 1-го купона. По 10-летним бумагам предусмотрена выплата полугодовых купонов. Объявлена также 4-летняя оферта. Сбор заявок на облигации проходил 31 мая. Техническое размещение запланировано на 2 июня.

ООО "О1 Груп Финанс" (SPV-компания O1 Group) 5 июня начнет размещение облигаций серии 001P-03 объемом 5 млрд рублей. Облигации будут размещаться по открытой подписке в рамках программы биржевых облигаций серии 001P. Срок обращения займа - 10 лет. Компания в понедельник, 29 мая, завершила размещение облигаций серии 001P-02 объемом 3 млрд рублей. Ставка 1-го купона была установлена в размере 11,75% годовых. Ставки 2-4-го купонов определяются как ключевая ставка ЦБ, действующая за 10 календарных дней до начала очередного купонного периода, + 2,5% годовых. Срок погашения бумаг - 10 лет, купоны - квартальные. По выпуску предусмотрена годовая оферта.

ООО "Балтийский лизинг" 6 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П01 объемом 4 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 11,25-11,50% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 11,73-12,01% годовых. Обеспечение по выпуску предоставляет АО "Балтийский лизинг" в виде оферты. Техническое размещение выпуска запланировано на 8 июня. По выпуску предусмотрена выплата ежеквартальных купонов и амортизационная структура погашения: в даты выплат 7-11 купонов погашается по 16,5% от номинала, в дату выплаты 12-го купона - 17,5% от номинала.

ПАО "РусГидро" (MOEX: HYDR) 7 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П05 объемом 10 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 8,50-8,65% годовых, что соответствует доходности к погашению через 3 года на уровне 8,68-8,84% годовых. По выпуску предусмотрена выплата полугодовых купонов. Техническое размещение бумаг запланировано на 16 июня.

ПАО "Синергия" (MOEX: SYNG) 8 июня проведет сбор заявок на биржевые облигации серии БО-П01 на 5 млрд рублей. Ориентир ставки 1-го купона - 9,75-10,25% годовых, что соответствует доходности к погашению через 5 лет на уровне 9,99-10,51% годовых. По выпуску предусмотрена амортизационная структура погашения: по 25% от номинала погашается в дату выплаты 6-го и 8-го купонов, еще 50% от номинала - в дату выплаты 10-го купона. Техническое размещение бумаг запланировано на 13 июня. Бумаги размещаются в рамках программы биржевых облигаций "Синергии" объемом до 10 млрд рублей. В рамках программы бумаги могут выпускаться на срок до 10 лет, сама программа бессрочная.

ОАО "Российские железные дороги" (РЖД) установило ставку 8-го купона биржевых облигаций серии БО-10 в размере 5,1% годовых (25,43 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). Компания разместила выпуск на 25 млрд рублей в декабре 2013 года. По итогам маркетинга ставка 1-го купона была установлена в размере 7,5% годовых. Ставки 2-30-го купонов зависят от индекса потребительских цен и рассчитываются как уровень инфляции за год + 1% годовых. При этом процентная ставка не может быть меньше 0,01% годовых.

ПАО "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) определило ставку 15-го купона облигаций 30-й и 34-й серий в размере 5,1% годовых (12,72 рубля на одну облигацию номиналом 1 тыс. рублей). "ФСК ЕЭС" в декабре 2013 года разместила облигации 30-й и 34-й серии на общую сумму 24 млрд рублей. Ставка 1-го купона облигаций обеих серий была установлена по итогам маркетинга в размере 7,5% годовых. Ставка 2-132-го купонов бондов 30-й серии, а также ставка 2-136-го купонов облигаций 34-й серии зависит от индекса потребительских цен и определяется как уровень инфляции за год + 1%. Предусмотрена возможность досрочного погашения облигаций при достижении или превышении определенной эмитентом процентной ставкой уровня 10% годовых. По облигациям 30-й серии предусмотрена 33-летняя оферта, по бумагам 34-й серии - 34-летняя оферта. Бумаги имеют квартальные купоны.

Кредит Европа банк в рамках оферты приобрел 2 млн облигаций серии БО-15 по цене 100% от номинала. Размер выплаты с учетом НКД составил 2 млрд 39,580 млн рублей. Объем выпуска составляет 5 млн облигаций номиналом 1 тыс. рублей. Таким образом, банк выкупил 40% выпуска. Размещение 3-летних бондов БО-15 объемом 5 млрд рублей состоялось в сентябре 2015 года. По облигациям выплачиваются квартальные купоны. По выпуску также предусмотрена оферта с исполнением 19 сентября 2017 года.


Опубликовано: /Финмаркет/
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