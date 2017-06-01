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01 июня 2017 года 09:31

Brent подорожала до $51,21 за баррель

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду. Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг. Цены на нефть поднимаются в четверг.

Фондовые индексы США снизились по итогам торгов в среду на фоне неблагоприятных сигналов от банков, а также слабых статданных, однако завершили май ростом, пишет MarketWatch.

Котировки бумаг американских банков упали после заявления JPMorgan Chase & Co. о 15%-ном снижении выручки от торговых операций с начала второго квартала 2017 года по сравнению с тем же периодом предыдущего года в связи с низкой рыночной волатильностью.

Выручка от торговли активами с фиксированной доходностью уменьшилась за первые два месяца второго квартала, от торговли акциями - слабо увеличилась, сообщила главный финансовый директор JPMorgan Марианн Лэйк в ходе конференции для инвесторов в среду.

Она отметила, что не видит каких-то особых причин, которые могли бы изменить сложившуюся тенденцию в июне.

Bank of America Corp. (BofA) сообщил в среду, что его выручка от торговли активами с фиксированной доходностью в текущем квартале будет на 10-12% ниже, чем годом ранее.

"Финансовый сектор получил удар, поскольку сразу два крупных банка объявили о сигналах сокращения выручки от торговых операций в один день", - отмечает аналитик Wedbush Securities Ян Винер.

Акции JPMorgan подешевели по итогам торгов на 2,1%, Goldman Sachs - на 3,3%, BofA - на 1,9%.

Негативом для рынка в среду также стало снижение апрельского индекса незавершенных сделок по продаже жилья в США на вторичном рынке (pending home sales), являющегося опережающим индикатором для рынка недвижимости.

Индекс уменьшился на 1,3% по сравнению с предыдущим месяцем после снижения на 0,9% в марте. Апрельское значение индекса с поправкой на число рабочих дней было на 3,3% ниже, чем годом ранее, - это первое падение в годовом выражении с декабря.

Региональный обзор Федеральной резервной системы (ФРС) Beige Book, опубликованный в среду, подтвердил, что экономическая активность в большинстве регионов США продолжала расти в апреле-мае темпами от сдержанных (modest) до умеренных (moderate), что, по мнению экспертов, говорит в пользу июньского подъема базовой ставки американским Центробанком.

Тем не менее, рынок, возможно, приближается к поворотному моменту, когда слабые статданные сформируют четкое мнение среди инвесторов о том, что ситуация в экономике США не оправдывает еще два повышения ставки Федрезервом в 2017 году, отмечает аналитик CMC Markets Колин Сизински.

Стоимость бумаг Michael Kors Holdings Inc. рухнула по итогам торгов на 8,5% на слабой отчетности производителя одежды и аксессуаров за минувший квартал.

Котировки акций нефтекомпаний снизились на фоне падения цен на нефть: бумаги Transocean Ltd. подешевели на 1,8%, Chesapeake Energy - на 0,9%, Murphy Oil - на 1,1%.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка в среду снизился на 0,1% - до 21008,65 пункта.

Standard & Poor's 500 опустился на 0,05%, составив 2411,8.

Значение индекса Nasdaq Composite уменьшилось на 0,1% - до 6198,52 пункта.

Фондовые индексы Азиатско-Тихоокеанского региона (АТР) изменяются разнонаправлено в ходе торгов в четверг.

Японский индекс Nikkei 225 прибавил 1%, гонконгский Hang Seng вырос на 0,5%, австралийский S&P/ASX 200 - на 0,2%. Китайский Shanghai Composite потерял 0,3%, южнокорейский KOSPI - 0,1%.

Поддержку японскому рынку оказали статданные, указавшие на увеличение капиталовложений японских компаний в первом квартале 2017 года.

Согласно официальным данным, капитальные инвестиции японского бизнеса в январе-марте выросли на 4,5% по сравнению с тем же периодом предыдущего года после повышения на 3,8% в предыдущем квартале. Капиталовложения без учета программного обеспечения увеличились на 5,2% (3,3% в октябре-декабре).

Темпы роста прибылей японских компаний в минувшем квартале ускорились до 26,6% с 16,9% в четвертом квартале, темпы роста показателей выручки - до 5,6% с 2%.

"Корпоративная активность внутри Японии усиливается", - отмечает аналитик Daiwa Securities Хидеюки Исигуро.

Иена ослабляется в четверг, что поддерживает акции японских автопроизводителей и производителей электроники, ориентированных на экспорт.

Стоимость бумаг Toyota выросла на 1%, Nissan - на 0,9%, Canon - на 3,1%, Panasonic - на 2,4%.

Давление на китайский рынок акций в четверг оказали слабые статданные.

Индекс деловой активности в промышленном секторе Китая, рассчитываемый Caixin Media Co. и Markit, в мае 2017 года опустился ниже отметки в 50 пунктов - границы между снижением и ростом активности в промышленности - впервые за 11 месяцев.

Значение индекса уменьшилось до 49,6 пункта - минимума с июня 2016 года, по сравнению с 50,3 пункта в апреле.

Динамика показателя расходится с динамикой официального индикатора активности в промсекторе КНР. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в секторе в мае осталось на апрельском уровне - 51,2 пункта, свидетельствуют опубликованные в среду данные Государственного статистического управления КНР.

Тем временем, австралийская статистика поддержала рынок акций. Розничные продажи в стране в апреле выросли на 1% по сравнению с предыдущим месяцем, в частности, за счет увеличения продаж продуктов питания как в кафе и ресторанах, так и в магазинах.

Южнокорейский индекс опускается, несмотря на данные об увеличении объема экспорта из страны в мае по итогам седьмого месяца подряд.

Цены на нефть, завершившие торги накануне резким падением, поднимаются в четверг на сигналах усилившегося падения запасов в США.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 8:05 МСК поднялась на $0,45 (0,89%) - до $51,21 за баррель. К закрытию рынка в среду фьючерсы снизились в цене на $1,48 (2,83%) - до $50,76 за баррель.

Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) увеличилась к этому времени на $0,46 (0,95%) - до $48,78 за баррель. Контракт подешевел на $1,34 (2,7%) - до $48,32 за баррель по итогам предыдущей сессии.

Цены на нефть завершили падением третий месяц подряд на фоне сомнений инвесторов в том, что предпринимаемые государствами ОПЕК меры по ограничению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Brent подешевела в мае на 3,4%, WTI - на 2,1%.

Данные Американского института нефти (API), обнародованные в среду, показали, что запасы нефти в США снизились по итогам восьмой недели подряд, причем падение усилилось, составив 8,67 млн баррелей.

Официальные данные о запасах будут опубликованы министерством энергетики США в четверг. По оценкам экспертов, опрошенных S&P Platts, запасы нефти в стране уменьшились за неделю на 3,2 млн баррелей.

Согласно последним данным Минэнерго США, добыча нефти в стране составляла в среднем 9,3 млн баррелей в сутки (б/с), и аналитики Rystad Energy ожидают ее увеличения до 10 млн б/с к концу текущего года.

"Мы видим две основные движущие силы на нефтяном рынке. Со стороны поставок, это перетягивание каната между ОПЕК и американскими производителями сланцевой нефти, со стороны потребления - сдержанные перспективы роста спроса", - цитирует MarketWatch аналитика MV Financial Катрину Лэмб.


Опубликовано: /Финмаркет/
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