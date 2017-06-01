Фондовый рынок готов углубить свое снижение - TeleTrade

"Учитывая, что вчерашний день индекс ММВБ закончил на уровне 1900,38 пунктов, что ниже не только уровня 1930 пунктов, но и апрельского минимума (1900,72 пунктов), очевидно, что рынок готов углубить свое снижение. После того, как "допадает" рынок, мы все-таки вправе рассчитывать на восходящую коррекцию. Текущее падение этого факта не отменяет, оно лишь отодвигает подъем по времени. Ведь если посчитать, то наш рынок падает с начала года, то есть на протяжении почти 5 месяцев. А такого затяжного снижения не было уже давно. Попробуем понять, какая зона может стать опорной для индекса ММВБ. Отметка 1854,62 пунктов является 61,8% уровнем коррекции от роста 1583,04-2293,99 пунктов. Но есть еще один немаловажный уровень - это 38,2% уровень коррекции от роста 1182,89-2293,99 пунктов, то есть уровень 1869,55 пунктов, и если устоит он, это будет очень значимо. Также не забываем, что отметка 1865,25 пунктов - это максимум 2011 года, то есть горизонтальный уровень поддержки. Таким образом, зоной возможной остановки в текущем снижении стоит обозначить район 1855-1885 пунктов. При появлении разворотных сигналов в данном диапазоне возможно восстановление "длинных" позиций", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.