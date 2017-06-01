Открытие российского рынка акций сегодня пройдет около 1905 пунктов по индексу ММВБ - ИФК "Солид"

"Результирующее влияние ключевых внешних факторов, оказывающих существенное воздействие на поведение российского финансового рынка, сегодня в начале дня, по нашим оценкам, складывается умеренно позитивное. Котировки августовских фьючерсов на нефть марки Brent прибавляют после прохождения зоны турбулентности, связанной с экспирацией июльского контракта, удерживаясь выше отметки в $51 за баррель. Фьючерсы на ведущие фондовые индексы США сегодня утром слегка "плюсуют". Основные азиатские фондовые индикаторы не показывают единой динамики. Премаркет европейской сессии сигнализирует о повышении ведущих европейских фондовых индексов в начале торгового дня. Открытие российского рынка акций сегодня ожидаем в районе 1905 пунктов по индексу ММВБ, предполагая, что в условиях улучшающегося внешнего фона, этот фондовый индикатор предпримет попытку отыграть часть понесенных днем ранее потерь", - указывает начальник аналитического отдела ИФК "Солид" Олег Шагов.