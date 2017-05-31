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31 мая 2017 года 19:45

Финальным аккордом майских распродаж стало обновление индексом ММВБ минимума почти за год на рекордных оборотах

Москва. 31 мая. Финальным аккордом майских распродаж стало обновление индексом ММВБ минимума почти за год (с начала июля 2016 года) - индикатор протестировал рубеж 1900 пунктов на фоне падающей нефти и негативных политических новостей; взлетели на 6-16% акции "Мечела" на квартальном отчете и подорожали "префы" "Россетей" на новостях о размере дивидендов за прошлый год.

По итогам торгов индекс ММВБ упал до 1900,38 пункта (-1,7%, минимум дня - 1893,39 пункта), индекс РТС - до 1053,3 пункта (-2%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 5,6%.

Доллар вырос до 56,8 рубля (+0,26 рубля).

По итогам мая индексы РТС и ММВБ упали на 5,5-5,8%, с начала года потери составили 8,6-14,9%.

В лидерах отката в среду выступили акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-5,6%), "Газпрома" (-1,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-2,6%), "Мобильных телесистем" (MOEX: MTSS) (-3,9%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-5,5%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-3,5% и -3,7% "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-2,9% и -5% "префы"), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (-5%).

Чистая прибыль "Газпрома" в первом квартале по МСФО снизилась на 8% - до 333,453 млрд рублей, при ожиданиях на уровне 319,766 млрд рублей. Прибыль компании по курсовым разницам составила 123 млрд рублей.

Выросли бумаги "Мосбиржи" (+0,6%), АФК "Система" (MOEX: AFKS) (+0,2%), "префы" "Татнефти" (MOEX: TATN) (+2%) и "Транснефти" (MOEX: TRNF) (+0,2%) и подскочили к уровням начала мая акции "Мечела" (+6,2% и +16,4% "префы") на отчете за первом квартал по МСФО. Чистая прибыль "Мечела" достигла 13,9 млрд рублей против 1,6 млрд рублей кварталом ранее и 312 млн рублей годом ранее. Выручка компании сократилась на 3% и составила 77,4 млрд рублей.

"Префы" "Россетей" в среду на старте торгов поднимались до 2,45 рубля (+20,2%), но к вечеру просели до 2,188 рубля (+2,6%), обыкновенные бумаги просели до 0,7639 рубля (-0,8%).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании распределение на дивиденды за прошлый год почти 3,8 млрд рублей, сообщила компания. В частности, на обыкновенную акцию предлагается выплатить 0,006214460 рубля, на "преф" - 0,368355281 рубля. Как пояснили в компании, общая сумма выплат учитывает уже направленные акционерам в прошлом году промежуточные выплаты (составили 1,79 млрд рублей).

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп упомянул о "российской угрозе". Президент РФ Владимир Путин не удивился таким заявлениям, отметив, что в России не ждали ничего особенного от этого выступления, оно укладывалось в рамки традиционной политики Вашингтона. При этом В.Путин в интервью французской газете Le Figaro выразил надежду, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), ухудшились к вечеру настроения в Европе (FTSE, CAC 40 просели на 0,1-0,4%) и в США (индекс S&P 500 просел на 0,2%).

На нефтяном рынке цены упали из-за опасений, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, сообщает Dow Jones.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 18:50 МСК составила $50,48 за баррель (-3,4% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $47,99 за баррель (-3,4% и -0,3% накануне).

Внимание рынка будет направлено на отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

Снижение запасов нефти было зафиксировано уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, полагают эксперты.

По мнению ведущего аналитика банка "Российский капитал" Анастасии Сосновой, нефть показала драматичное падение в преддверии публикации отчета по динамике запасов углеводородного сырья в США. Тем не менее, уровень $50 за баррель остается критической точкой, вблизи которой падение нефтяных котировок должно приостановиться. Вслед за нефтью упали и котировки акций российских энергетических компаний.

При этом внешний фон нельзя назвать сугубо негативным, так как европейские фондовые индексы выросли. Вышедшие данные по майской инфляции в еврозоне засвидетельствовали замедление темпов повышения цен, так что инвесторы на время смогут успокоиться по поводу отсутствия сигналов о скором сворачивании стимулирования ЕЦБ.

Как отмечает аналитик компании "Открытие брокер" Андрей Кочетков, рынок акций упал на повышенных объемах в blue chips, которые являются основным объектом инвестиций нерезидентов. Возможно, что в условиях завышенных оценок на западных площадках, западные инвесторы начинают фиксировать прибыль по наиболее рискованным активам. Таким образом, май в очередной раз подтвердил поговорку: "Sell in May and go away". Поскольку индекс ММВБ обновил весенние минимумы, то с технических позиций можно говорить о продолжении нисходящего тренда до более сильных поддержек. В частности, по индексу ММВБ таковая наблюдается в зоне 1820-1840 пунктов.

В очередной раз разочаровал "Газпром" (MOEX: GAZP): чистая прибыль компании по МСФО, относящаяся к акционерам, сократилась на 8% (до 333,453 млрд рублей).

Порадовал "Мечел" (MOEX: MTLR), увеличив прибыль по МСФО в 44,6 раза (до 13,9 млрд рублей) при росте выручки на 24% (до 77,4 млрд рублей). Однако успеха "Мечела" оказалось явно недостаточно, чтобы переломить негативные настроения в "голубых фишках". Слабость бумаг "Транснефти" связана с тем, что с 1 июня ее доля в индексе MSCI Russia будет сокращена.

Нефть падает из-за роста добычи в США, Ливии, Нигерии и Канаде. Очередной опрос Reuters указывает на то, что на рынке ждут сокращения запасов нефти в США на 2,8 млн баррелей за прошлую неделю. В краткосрочной перспективе риски провала ниже $50 за баррель Brent сохраняются.

Аналитик ИК "Велес Капитал" Максим Воронов также отмечает, что лидерами отката выступили бумаги крупных нефтяных компаний на фоне упавшей нефти и ухудшения настроений в Европе и США из-за негативной макроэкономической статистики.

В четверг, 1 июня, будут опубликованы данные по индексу деловой активности в производственном секторе (PMI) в Китае, Германии, Великобритании, России и США, а также по всей еврозоне в целом. Дополнительно по США будет опубликована статистика по изменению числа занятых в несельскохозяйственном секторе, а также еженедельные данные по запасам и добыче нефти. Кроме того, в четверг состоится открытие ежегодного Петербургского международного экономического форума.

По словам аналитика УК "Альфа-Капитал" Андрея Шенка, рынок акций опустился ниже уровней, которые были до победы Д.Трампа на президентских выборах в США, и теперь российские акции вновь выглядят дешевыми.

Негативное отношение нерезидентов к российским акциям связано не только с тем, что Д.Трампу пока не удалось воплотить в жизнь большинство предвыборных обещаний, в том числе желание нормализовать отношения с Россией. Приток средств нерезидентов на российский рынок по-прежнему высок, но сконцентрирован в одном классе активов - в "длинных" госбумагах. Иностранные инвесторы предпочитают играть в менее рисковый для них carry trade, чем брать на себя риск российских акций.

У этой ситуации есть ряд негативных последствий для российских акций: постоянный приток средств нерезидентов оказывает сильную поддержку рублю. Текущие уровни, на которых держится рубль, на фоне снижающихся цен на металлы, железную руду и другие виды сырья, выглядят необоснованно высокими. Более того, сложившаяся конъюнктура неблагоприятна для экспортеров, доля которых в структуре российского рынка акций превышает 70%.

Но инвесторы понимают, что окно для carry trade рано или поздно будет закрываться, и иностранные инвесторы могут начать резко фиксировать прибыли, создав обратный эффект для рубля. Насколько резко это будет происходить, будет зависеть от траектории снижения ставок ЦБ РФ, но с большой вероятностью ослабление рубля произойдет во второй половине текущего года. Иностранцы, ожидая этого, не хотят брать на себя избыточный валютный риск, и скорее всего, будут заходить в акции после того, как рубль ослабнет.

Еще одна причина давления на российский рынок - это разочарование, связанное с размером дивидендов, которые платят российские компании. Правда, стоит помнить, что эти ожидания изначально были немного завышены. Ставка делалась на то, что как минимум все госкомпании будут платить 50% прибыли по МСФО, хотя было понятно, что переговоры между правительством и компаниями не будут легкими.

В итоге складывается ситуация, при которой российский рынок выглядит дешево, экономика продолжает демонстрировать признаки оживления, но иностранные инвесторы опасаются краткосрочных рисков и пока не готовы покупать российские акции. Данной ситуацией необходимо пользоваться и покупать российские акции сейчас по интересным ценам.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" в среду в снижении лидировали акции АО "ЧЗПСН-Профнастил" (MOEX: PRFN) (-12,9%), АО "Богородские деликатесы" (MOEX: BGDE) (-8,3%), "ТГК-1" (MOEX: TGKA) (-6,9%), "ТГК-2" (MOEX: TGKB) (-6,2%), "Дорогобужа" (MOEX: DGBZ) (-5,7%), ГДР Ros Agro (MOEX: AGRO) (-4,7%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+9%), "Новолипецкого металлургического комбината" (MOEX: NLMK) (+6,4%), АО "Объединенная авиастроительная корпорация" (MOEX: UNAC) (+5%), "Юнипро" (MOEX: UPRO) (+3,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" за день достиг максимума как минимум за год и составил 71,546 млрд рублей (из них 13,576 млрд рублей пришлось на "префы" "Транснефти").


Опубликовано: /Финмаркет/
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