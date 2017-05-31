Рубль слабеет к доллару и евро в среду вечером на фоне сильного падения нефти

Москва. 31 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения нефтяных котировок.

Курс доллара США составил 56,76 руб./$1 в 19:00 МСК, что на 22 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,76 руб./EUR1, повысившись на 40 копеек. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 30,1 копейки, поднявшись до 59,91 рубля.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на вечерних торгах на фоне продолжающих падать нефтяных цен. Распродажа на рынке энергоносителей вызвана сомнениями инвесторов в том, что предпринимаемые странами ОПЕК+ меры по сокращению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США. Августовские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 19:00 МСК упали на 2,99% до $50,68 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 2,94% - до $48,2 за баррель.

Внимание рынка направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем, а также данные от Американского института нефти (API), которые станут известны в среду поздно вечером.

Как сообщил "Интерфаксу" начальник управления конверсионных и межбанковских операций банка "Зенит" (MOEX: ZENT) Александр Карпов, в ходе торгов среды рубль снижается как к доллару, так и евро на фоне падении цен на нефть. "При этом совершенно четко видно несоответствие темпов снижения рубля темпам падения нефти, которая приблизилась к $50 за баррель, начав день существенно выше $52 за баррель. В очередной раз констатируем рублевое снижение цены нефти, что отчасти объясняется достаточно приличными объемами продажи валюты от компаний-экспортеров, традиционными для последних дней месяца. Именно эти продажи удерживали доллар от более активного роста в первой половине дня. В целом торги проходят не очень активно, ничего особенного сегодня на рынке не происходило. Участники торгов ждут выхода официальных данных от Минэнерго по запасам, и не исключено, что рубль продолжит снижение", - отметил А.Карпов.

"На валютном рынке большую часть дня рубль ослабевал под давлением падающих цен на нефть, однако делал это весьма неохотно. К концу рабочего дня стоимость марки Brent вновь приблизилась к $50 за баррель, однако пара "доллар-рубль" на максимуме даже не смогла подобраться к 57 руб./$1. Укрепление американской валюты на внутреннем рынке сдерживалось снижением индекса доллара на внешних площадках вслед за не оправдавшей ожидания инвесторов макростатистикой из США. Отметим, что в ближайшее время ситуацию на рынке нефти могли бы выправить данные по сокращению запасов энергоносителей в США. Уже поздно вечером инвесторы получат прогнозы института API, которые и будут отыгрываться рынком большую часть завтрашнего дня", - считает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко.

"На рынке нефти идет распродажа. Утренние новости о наращивании объема производства нефти Ливией до 794 тыс. баррелей в сутки оставались без особенного внимания вплоть до середины дня, пока на авансцену не вышла техническая сторона торгов. Инвесторы начинают быстрее сокращать длинную позицию по нефти, это оборотная сторона биржевой усталости от майского ралли и разочарования от не слишком продуктивных решений ОПЕК. К настоящему времени утрачено более половины майского роста. Как обычно в последнее время, рубль отыгрывает провал по нефти чисто символически, рост же сырьевых котировок обычно реализуется российской валютой в полной мере. Отчасти это происходит потому, что на площадке слишком много спекулятивного капитала, "завязанного" на carry trade, а не на нефти. С другой стороны, сырьевая волатильность в последние недели слишком велика, чтобы досконально отыграть каждый виток изменения нефтяной цены", - считает старший аналитик компании "Альпари" Анна Бодрова.

"Создается ощущение, что цены на нефть продолжат оставаться под давлением до тех пор, пока на рынке не появятся сигналы ощутимого сокращения мировых запасов черного золота. А между тем статистика по запасам и добыче в Штатах будет иметь непродолжительное влияние на цены, если, конечно, мы не увидим резких изменений показателей. В краткосрочной перспективе котировкам может помочь отчет из США, если укажет на падение запасов в районе 3 млн баррелей и сокращение добычи углеводородов", - подчеркнул главный аналитик компании Global FX Сергей Мельников.

"Что касается курса перспектив пары "доллар-рубль", то мы по-прежнему ожидаем, что диапазон от 56 до 57 руб./$1 хорошо подходит для покупок валюты на среднесрочную перспективу. Целями для роста пары могут быть 62-63 руб./$1", - считает руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 июня на 17,08 копейки, до 56,69 руб./$1, и поднял курс евро на 46,23 копейки, до 63,41 руб./EUR1.

Средневзвешенный курс доллара расчетами "сегодня" на торгах "Московской биржи" повысился на 16,14 копейки по отношению ко вторнику и составил 56,7091 руб./$1. Средневзвешенный курс доллара на сессии расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды поднялся на 18,06 копейки по отношению к 30 мая и составил 56,7706 руб./$1. Объем торгов долларами к этому моменту равнялся $4 млрд 199,404 млн, из которых $1 млрд 368,328 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и $2 млрд 831,076 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Средневзвешенный курс евро расчетами "сегодня" повысился на 48,09 копейки ко вторнику - до 63,463 руб./EUR1. Средневзвешенный курс евро расчетами "завтра" к 19:00 МСК среды вырос на 46,11 копейки по отношению к 30 мая и составил 63,62 руб./EUR1. Объем торгов евро к этому моменту составил EUR464,18 млн, из которых EUR217,035 млн пришлось на сделки с расчетами "сегодня" и EUR247,145 млн - на сделки с расчетами "завтра".

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.