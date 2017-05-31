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31 мая 2017 года 19:01
На валютном рынке большую часть дня рубль ослабевал под давлением падающих цен на нефть - ИК "Велес Капитал"
"Прошедший налоговый период заметно сократил запасы рублевой ликвидности, однако у банков по-прежнему имеются свободные ресурсы, о чем свидетельствовали успешные итоги вчерашнего депозитного аукциона ЦБ, - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом регулятор весьма осторожно увеличил лимит на недельном аукционе (нетто-отток ликвидности из системы на депозиты в ЦБ составил 100 млрд руб., расчеты прошли сегодня), не оказав таким образом дополнительного давления на сократившийся после налоговых платежей уровень ликвидности. При этом уже с началом нового месяца можно ожидать традиционного «возврата» средств из бюджета после уплаты налогов, что позволит быстро восстановить уровень свободной ликвидности в банковской системе на корсчетах в ЦБ до 2 трлн руб. На валютном рынке большую часть дня рубль ослабевал под давлением падающих цен на нефть, однако делал это весьма неохотно. К концу рабочего дня стоимость марки Brent оказалась ниже 50 долл. за баррель, однако доллар на максимуме даже не смог подобраться к 57 руб. Укрепление американской валюты на внутреннем рынке сдерживалось снижением индекса доллара на внешних площадках вслед за не оправдавшей ожидания инвесторов макростатистикой из США. Отметим, что в ближайшее время ситуацию на рынке нефти могли бы выправить данные по сокращению запасов энергоносителей в США. Уже поздно вечером инвесторы получат прогнозы института API, которые и будут отыгрываться рынком большую часть завтрашнего дня"
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31 мая 2017 года 19:45
Финальным аккордом майских распродаж стало обновление индексом ММВБ минимума почти за год на рекордных оборотах
Москва. 31 мая. Финальным аккордом майских распродаж стало обновление индексом ММВБ минимума почти за год (с начала июля 2016 года) - индикатор протестировал рубеж 1900 пунктов на фоне падающей нефти и негативных политических новостей; взлетели на 6-16% акции "Мечела" на квартальном отчете и подорожали "префы" "Россетей" на новостях о размере дивидендов за прошлый год. читать дальше
.31 мая 2017 года 19:32
Москва. 31 мая. Доллар США и евро растут на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) в среду вечером, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне сильного падения нефтяных котировок. читать дальше
.31 мая 2017 года 18:40
Москва. 31 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно опускаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов. читать дальше
.31 мая 2017 года 18:11
До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк
"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом... читать дальше
.31 мая 2017 года 17:41
"Доллар в среду укрепляется по отношению к рублю, российская валюта слабеет на фоне дешевеющей нефти; влияние на котировки также оказывают денежные потоки последнего календарного дня весны, - комментируют эксперты Уральского Банка Реконструкции и Развития. - «Черное золото» торгуется с понижением... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:50
"Утром продолжалось невыразительное "топтание" индекса ММВБ на уровне предыдущих сессий. Но падение нефтяных котировок на фоне относительно сильного рубля вызвало ответную реакцию на фондовом рынке. Идея высоких дивидендов госкомпаний закончилась ничем. В целом последнее время настроения на рынке... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:30
Минимальные значения весны и закрытие на минимальных значениях года обещают дальнейшее снижение рынка акций - "Открытие Брокер"
"Ситуация на российском рынке акций может немного исправиться к закрытию, если провал нефти не продолжится на американских торгах. Тем не менее, обновление минимальных значений весны и закрытие дня на минимальных значениях текущего года обещают дальнейшее снижение. Более того, провал "голубых... читать дальше
.31 мая 2017 года 16:10
"Российские индексы акций к середине торговой сессии среды, 31 мая, снижаются вслед за ценами на нефть. Так, индекс РТС опустился на 1,1% - до 1061,6 пункта, а индекс ММВБ вплотную приблизился к минимумам текущего года - 1910 пунктов. Дело в том, что стоимость барреля нефти марки Brent опустилась... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:43
Динамика российского рынка с начала года не радует, констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк: рынок в долларах упал на 7,6%, отстав от индекса развивающихся рынков MSCI EM на 25%. В рублях ситуация выглядит еще хуже – индекс ММВБ за первые пять месяцев потерял почти 15%, вернувшись к... читать дальше
.31 мая 2017 года 15:40
Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ускорения падения цен на нефть. читать дальше
.31 мая 2017 года 15:22
"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:59
Как ожидалось, ОПЕК и ее союзники, включая Россию, объявили о продлении действия соглашения об ограничении производства нефти на 9 месяцев. В прошлый четверг цены на нефть снизились примерно на 5%, что, по мнению главы исследований сырьевых рынков Julius Baer Норберта Рюкера, говорит о том, что... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:44
После пробоя отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ следующей целью станет уровень 1840 – 1850 пунктов - "Аналитика Онлайн"
По данным Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ), каждый пятый потребительский кредит, выданный в России, просрочен. По кредитным картам просрочен каждый четвертый кредит. Также, по данным компаний, каждый седьмой российский заемщик испытывает трудности при выплате кредитов. Такая печальная... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:30
Негативная динамика на отечественных фондовых площадках в первой половине дня связана главным образом со снижением цены на нефть до $51 за баррель марки Brent, указывает начальник управления операций на российском фондовом рынке ИК "Фридом Финанс" Георгий Ващенко. Также на рынок повлияли новости... читать дальше
.31 мая 2017 года 14:13
№Рынок меди в этом году пережил серию перебоев с поставками на нескольких крупнейших рудниках мира. - комментирует аналитик рынка сырьевых ресурсов Julius Baer Карстен Менке. - На одном из этих рудников, Grasberg в Индонезии, началась еще одна забастовка, в рамках которой рабочие протестуют против... читать дальше
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