На валютном рынке большую часть дня рубль ослабевал под давлением падающих цен на нефть - ИК "Велес Капитал"

"Прошедший налоговый период заметно сократил запасы рублевой ликвидности, однако у банков по-прежнему имеются свободные ресурсы, о чем свидетельствовали успешные итоги вчерашнего депозитного аукциона ЦБ, - указывает начальник отдела анализа банков и денежного рынка ИК "Велес Капитал" Юрий Кравченко. - При этом регулятор весьма осторожно увеличил лимит на недельном аукционе (нетто-отток ликвидности из системы на депозиты в ЦБ составил 100 млрд руб., расчеты прошли сегодня), не оказав таким образом дополнительного давления на сократившийся после налоговых платежей уровень ликвидности. При этом уже с началом нового месяца можно ожидать традиционного «возврата» средств из бюджета после уплаты налогов, что позволит быстро восстановить уровень свободной ликвидности в банковской системе на корсчетах в ЦБ до 2 трлн руб. На валютном рынке большую часть дня рубль ослабевал под давлением падающих цен на нефть, однако делал это весьма неохотно. К концу рабочего дня стоимость марки Brent оказалась ниже 50 долл. за баррель, однако доллар на максимуме даже не смог подобраться к 57 руб. Укрепление американской валюты на внутреннем рынке сдерживалось снижением индекса доллара на внешних площадках вслед за не оправдавшей ожидания инвесторов макростатистикой из США. Отметим, что в ближайшее время ситуацию на рынке нефти могли бы выправить данные по сокращению запасов энергоносителей в США. Уже поздно вечером инвесторы получат прогнозы института API, которые и будут отыгрываться рынком большую часть завтрашнего дня"