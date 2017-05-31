Цены евробондов РФ в среду опускаются на фоне снижения у инвесторов "аппетита к риску"

Москва. 31 мая. Котировки российских еврооблигаций в среду умеренно опускаются на фоне снижения у мировых инвесторов "аппетита к риску"; при этом американские казначейские обязательства (US Treasuries) стабильны в цене, что ведет к некоторому расширению суверенных спредов к доходности базовых активов.

Цена российских государственных еврооблигаций с погашением в 2030 году к 18:15 МСК снизилась на 16 базисных пунктов по отношению к закрытию 30 мая и составила 120,49% от номинала, что соответствует доходности 2,27% годовых (рост на 3 пункта к предыдущему торговому дню).

Стоимость американских четырехлетних Treasuries к 18:15 МСК выросла относительно итогов 30 мая всего на 1,5 базисных пункта, составив 101,265% от номинала. Их доходность снизилась на 1 пункт - до 1,45% годовых. Таким образом, спред между доходностью Russia-30 и четырехлетних казначейских облигаций расширился на 4 пункта и составил 82 базисных пункта.

Котировки еврооблигаций с погашением в 2043 году снизились по отношению к закрытию 30 мая на 63 базисных пункта - до 116,94% от номинала (доходность выросла 4 пункта и составила 4,74% годовых). В свою очередь еврооблигации с погашением в 2042 году подешевели на 70 базисных пунктов - до 112,9% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 4,74% годовых). Бумаги с погашением в 2026 году снизились в цене на 34 базисных пункта, до 105,5% от номинала (доходность выросла на 4 пункта - до 4,01% годовых), бумаги с погашением в 2023 году - на 28 базисных пунктов, до 108,54% от номинала (доходность выросла на 5 пунктов - до 3,36% годовых).

"Котировки российских еврооблигаций сегодня умеренно снижаются, но все равно остаются на достаточно высоких уровнях. Несмотря на то, что сегодня было много сообщений и новостей относительно того, что инвесторам стоит быть осторожными при инвестировании в развивающиеся рынки, учитывая проблемы в банковском секторе Азербайджана, нестабильность ситуации в Венесуэле, тем не менее, отечественные евробонды ведут себя довольно пристойно, чего нельзя сказать об отечественном рынке акций. Определенное давление на сектор российских еврооблигаций оказывают также падающие цены на нефть, и в принципе это могло бы привести к заметному падению котировок отечественных долговых бумаг. Но пока мы видим лишь осторожное снижение", - прокомментировал "Интерфаксу" ситуацию на рынке начальник казначейства Металлинвестбанка Селим Агарзаев.

Цены на нефть продолжают падать в среду, причем падение усиливается: стоимость Brent опустилась ниже $50 за баррель в ходе торгов. Июльские фьючерсы на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 17:54 МСК упали на 3,65% - до $49,95 за баррель. Июльские фьючерсы на нефть WTI на Нью-йоркской товарной бирже (NYMEX) подешевели к этому времени на 3,3% - до $48,02 за баррель. Продолжающееся падение цен вызвано сомнениями инвесторов в том, что предпринимаемые странами ОПЕК+ меры по сокращению добычи не позволят снизить запасы нефти на глобальном рынке до запланированных уровней в условиях продолжающегося роста добычи в США.