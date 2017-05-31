До конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 - Бинбанк

"К середине недели на нефтяном рынке все еще царят пессимистичные настроения, котировки Brent опускаются на уровни ниже $50, - отмечает аналитик Бинбанка Антон Покатович. - Многие инвесторы продолжают сомневаться в том, что продленная сделка ОПЕК+ сможет привести рынок к балансу в обозримом будущем. Однако мы полагаем, что до окончания недели настроения трейдеров все же «оттают»: впереди выход данных по запасам сырой нефти в США, которые сокращаются последние несколько недель и тем самым оказывают поддержку нефтяным ценам. Весьма важными в новых реалиях станут данные об объемах импорта энергоносителя из стран ОПЕК в США: если статистика покажет сокращение экспортных поставок картеля в штаты, то подтвердятся смелые заявления главы Минэнерго Саудовской Аравии, сделанные им 25 мая, о том, что в ближайшее время участники рынка смогут увидеть реальный эффект от «заморозки» нефтедобычи стран-участников сделки - сокращение объемов экспорта ОПЕК. С другой стороны, на нефтяном рынке присутствуют существенные риски того, что ожидания трейдеров останутся инертными по отношению к позитивным данным ближайшей статистики. В случае реализации данных рисков, мы ожидаем, что рост нефтяных цен будет существенно ограничен в течение всего июня, вплоть до выхода данных, свидетельствующих о переходе мировых запасов к сокращению, которые, по нашим оценкам, появятся лишь в начале июля текущего года. В результате до конца недели мы видим возможности для умеренного восстановления котировок Brent до уровней $51-52 в случае выхода позитивных данных по нефтяному рынку США в четверг и пятницу. В том случае, если данная статистика не отразится улучшением настроений инвесторов, мы ожидаем бокового движения цен до конца недели в диапазоне $48,8 – 51,3".