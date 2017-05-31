Рубль слабеет на фоне дешевеющей нефти - Уральский Банк Реконструкции и Развития

"Доллар в среду укрепляется по отношению к рублю, российская валюта слабеет на фоне дешевеющей нефти; влияние на котировки также оказывают денежные потоки последнего календарного дня весны, - комментируют эксперты Уральского Банка Реконструкции и Развития. - «Черное золото» торгуется с понижением в отсутствие новых драйверов роста. Участники рынка по-прежнему сомневаются в эффективности мер ОПЕК, а также реагируют на новости о росте добычи сырья в Ливии до 800 000 баррелей в сутки. При этом страна, которая формально входит в картель, была исключена из глобального пакта о сокращении нефтедобычи. Впрочем, в российском руководстве спокойно реагируют на колебания нефтяных цен. Накануне президент Владимир Путин в ходе встречи с преемником наследного принца и министром обороны Саудовской Аравии Мухаммадом бен Салманом выразил уверенность, что совместные усилия Москвы и Эр-Рияда помогут стабилизировать ситуацию на мировых энергетических рынках. Инвесторы ждут публикации макроэкономической статистики из США, в первую очередь – показателя расходов на личное потребление, который позволяет понять инфляционные тренды в американской экономике. В фокусе внимания также – приближающееся открытие Петербургского международного экономического форума".