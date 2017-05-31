Рубль усилил снижение к доллару и евро на фоне ускорения падения нефти

Москва. 31 мая. Доллар США и евро повышаются на "Московской бирже" в среду днем, рубль снижается к бивалютной корзине на фоне ускорения падения цен на нефть.

Курс доллара США составил 56,82 руб./$1 в 15:00 МСК, что на 27,8 копейки выше уровня закрытия предыдущих торгов. Евро при этом стоил 63,77 руб./EUR1, повысившись на 40,5 копейки. Стоимость бивалютной корзины ($0,55 и EUR0,45) прибавила 33,49 копейки, поднявшись до 59,94 рубля.

По итогам индексной сессии "Московской биржи" (часть сессии по доллару расчетами "завтра" в период с 10:00 МСК до 11:30 МСК) ЦБ РФ повысил официальный курс доллара на 1 июня на 17,08 копейки, до 56,69 руб./$1, и поднял курс евро на 46,23 копейки, до 63,41 руб./EUR1.

Как отмечают эксперты "Интерфакс-ЦЭА", рубль снижается к доллару и евро на дневных торгах в среду на фоне усилившегося падения цен на нефть. Негативная динамика котировок "черного золота" подтверждает опасения инвесторов, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке. Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent на лондонской бирже ICE Futures к 15:00 МСК опустилась на 2,64% - до $50,86 за баррель. Цена фьючерса на нефть WTI на июль на электронных торгах Нью-йоркской товарной биржи (NYMEX) упала к этому времени на 2,44% - до $48,45 за баррель.

Внимание рынка направлено на еженедельный отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

"Рубль продолжает ослабление на фоне дешевеющей нефти. Стоимость Brent уже упала ниже $51 за баррель на фоне опасений, связанных с возможным ростом добычи в Ливии. Увеличивающаяся буровая активность в США также не позволяет нефти вернуться к росту. Судя по всему, пока нефть не пробьет диапазон $53-53,5 за баррель, рубль будет оставаться относительно стабильным, но давление будет увеличиваться, и дальнейшее падение цен на нефть спровоцирует новую волну ослабления рубля", - отметил начальник отдела брокерских операций Росевробанка Евгений Волков.

"Российский рубль остается зависимым от динамики цен на нефть и итогов заседаний ФРС и ЦБ РФ по денежной политике. Если цены на нефть упадут ниже отметки в $50 за баррель марки Brent, ФРС США поднимет ставки, а ЦБ РФ, наоборот, снизит, в этом случае следует ожидать значительного ослабления рубля", - уверен руководитель аналитического отдела компании Grand Capital Сергей Козловский.

"Рубль продолжает испытывать дискомфорт в сложившейся ситуации на рынке "черного золота". С момента продления сделки ОПЕК на этом фронте не появлялось новых сигналов, способных подтолкнуть котировки нефти к восстановлению. На этом фоне при попытках подъема актива игроки на всякий случай сразу начинают его продавать, будучи неуверенными в перспективах сырьевого сегмента", - подчеркнул аналитик ГК "ИнстаФорекс" Игорь Ковалев.

"В данный момент для рубля отсутствуют факторы, которые бы могли вытолкнуть пару "доллар-рубль" из диапазона 56-57 руб./$1. Следите за динамикой цен на Brent. Прорыв уровня $52,6 за баррель привлечет на рынок покупателей рубля, прорыв $51,3, напротив, продавцов. Помочь выйти из него может отчет Американского института нефти (API). Из-за выходного в США еженедельная статистика от API и Минэнерго США выйдут на один день позже, в среду и четверг соответственно", - отметил аналитик компании "Альпари" Владислав Антонов.

"Завтра стартует Петербургский международный экономический форум, на одной из первых сессий которого состоятся выступления глав ЦБ РФ Эльвиры Набиуллиной, Минфина РФ - Антона Силуанова и Минэкономразвития РФ - Максима Орешкина. Сессия называется "Макроэкономическая политика - от стабилизации к росту", и заявления официальных лиц могут помочь оценить вероятность изменения текущих курсов ведомств, в частности, перспектив возобновления покупок иностранной валюты со стороны ЦБ РФ для пополнения золотовалютных резервов", - подчеркнул аналитик Промсвязьбанка (MOEX: PSBR) Михаил Поддубский.

Ставки на рынке краткосрочных и среднесрочных (1-6 месяцев) межбанковских кредитов (МБК) в среду практически не изменились в сравнении с предыдущим торговым днем. Ставка MosPrime Rate по кредитам "овернайт" понизилась на 1 базисный пункт (б.п.) - до 9,27% годовых, ставка на семидневный срок осталась на уровне предыдущего дня - 9,33% годовых. Ставки на срок 1, 3 и 6 месяцев также не изменились в сравнении с предыдущим днем, оставшись на отметках 9,43%, 9,45% и 9,45% годовых соответственно.