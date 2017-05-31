Стоит покупать российские акции сейчас по интересным ценам - УК "Альфа-Капитал"

Динамика российского рынка с начала года не радует, констатирует аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк: рынок в долларах упал на 7,6%, отстав от индекса развивающихся рынков MSCI EM на 25%. В рублях ситуация выглядит еще хуже – индекс ММВБ за первые пять месяцев потерял почти 15%, вернувшись к уровням середины 2016 года. По факту рынок опустился ниже уровней, которые были до победы Трампа, и теперь российские акции вновь выглядят дешевыми.

Но негативное отношение нерезидентов к российским акциям, связано не только с тем, что Трампу пока не удалось воплотить в жизнь большинство предвыборных обещаний, в том числе и желание нормализовать отношения с Россией. Более того, приток средств нерезидентов на российский рынок по-прежнему высок. Правда, сконцентрирован он в одном классе активов - в "длинных" госбумагах. Иностранные инвесторы предпочитают играть в менее рисковый для них "Carry Trade", чем брать на себя риск российских акций.

И у этого есть ряд негативных последствий для российских акций. Постоянный приток средств нерезидентов оказывает сильную поддержку рублю. Текущие уровни, на которых держится рубль, на фоне снижающихся цен на металлы, железную руду и другие виды сырья, выглядят необоснованно высокими. Более того, отмечает А. Шенк, сложившаяся конъюнктура неблагоприятна для экспортеров, доля которых в структуре российского рынка акций превышает 70%.

Еще один фактор риска – высокая концентрация спекулятивного капитала в одном классе активов. Инвесторы понимают, что "окно" для "Carry Trade" рано или поздно будет закрываться, и иностранные инвесторы могут начать резко фиксировать прибыли, создав обратный эффект для рубля. Насколько резко это будет происходить, будет зависеть от траектории снижения ставок ЦБ, но с большой вероятностью будет ослабление рубля во второй половине текущего года. Иностранцы, ожидая этого, не хотят брать на себя избыточный валютный риск и, скорее всего, будут заходить в акции после того, как рубль ослабнет.

Еще одна причина давления на российский рынок – разочарование, связанное с размером дивидендов, которые платят российские компании. Правда, тут стоит отметить, что эти ожидания изначально были немного завышены. Ставка делалась на то, что как минимум все госкомпании будут платить 50% прибыли по МСФО, хотя было понятно, что переговоры между правительством и компаниями не будут легкими.

"В итоге складывается ситуация, при которой российский рынок выглядит дешево, экономика продолжает демонстрировать признаки оживления, но иностранные инвесторы опасаются краткосрочных рисков и пока не готовы покупать российские акции. Данной ситуацией необходимо пользоваться и покупать российские акции сейчас по интересным ценам. В отличие от иностранцев, которые заходят на рынок через покупку индекса, мы имеем возможность покупать точечные идеи, за счет чего обезопасить портфель от рисков ослабления рубля, более того, мы имеем возможность заработать на этом", - резюмирует специалист УК "Альфа-Капитал".