Диапазон $50-55 за баррель Brent пока остается устойчивым - УК "Альфа-Капитал"

"Решение ОПЕК продлить соглашение, не расширив программу сокращения объемов добычи, вызвало разочарование на рынке: котировки марки Brent опустились на 6,3%. Тем не менее, пока нефть остается в диапазоне $50-55 за баррель, который пока остается устойчивым. Сохранение сделки в существующем виде вряд ли может стать драйвером роста котировок нефти. Единственное, что может сейчас толкнуть котировки вверх – это резкое изменение ожиданий со стороны спроса. Но пока предпосылок для этого нет: индексы PMI уже находятся близко к максимальным уровням, и это в ценах. При этом высокие PMI не всегда в будущем приводят к росту промышленного производства, и, наоборот, рынок может столкнуться с разочарованием. Без изменений ожиданий по спросу любое движение выше текущего диапазона будет вызывать рост инвестиций в странах, не участвующих в соглашении, а это быстро приведет к коррекции, - отмечает аналитик УК "Альфа-Капитал" Андрей Шенк. - С другой стороны, на среднесрочном горизонте сильное снижение цен на нефть будет делать 10-15% мощностей в США нерентабельными, а значит, цена вряд ли будет долго удерживаться на этом уровне. Но на "длинном горизонте" все не так просто. Дело в том, что главными бенефициарами текущей относительно высокой и главной стабильной цены на нефть являются именно те игроки, которые не участвуют в соглашении. У них появилась возможность оптимизировать издержки, сократить долговую нагрузку и снизить себестоимость добычи нефти. А вместе со снижением себестоимости в будущем мы можем увидеть новые ценовые войны, которые приведут к снижению цен".