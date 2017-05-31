После пробоя отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ следующей целью станет уровень 1840 – 1850 пунктов - "Аналитика Онлайн"

По данным Национального Бюро Кредитных Историй (НБКИ), каждый пятый потребительский кредит, выданный в России, просрочен. По кредитным картам просрочен каждый четвертый кредит. Также, по данным компаний, каждый седьмой российский заемщик испытывает трудности при выплате кредитов. Такая печальная статистика приводится на фоне продолжающегося обнищания населения. При этом, руководитель департамента аналитики компании "Аналитика Онлайн" Глеб Задоя подчеркивает, что в прошедшем 2016 году прибыль банковского сектора увеличилась в пять раз и составила почти 1 триллион рублей. Сейчас банки очень слабо наращивают кредитный портфель, а те кредиты, которые все-таки выдаются, идут в половине случаев на погашение ранее выданных займов. Таким образом, получается, что кредиты, вместо того, что бы идти на поддержку российской экономики, только выкачивают из нее деньги, усугубляя проблему бедности населения.

На этом фоне на торгах Московской Биржи курс доллара находится на отметке 56 рублей 65 копеек, евро торгуется на отметке 63 рубля 30 копеек, индекс ММВБ находится на уровне 1910 пунктов, а котировки нефти сорта Brent вновь опустились ниже отметки 52 доллара за баррель.

"Ответственность за такую ситуацию с кредитами в России отчасти несет Центробанк, который продолжает сдерживать высокие процентные ставки, - утверждает эксперт компании. - А коммерческие банки в свою очередь кредитуют заемщиков под немыслимые проценты. Средняя ставка по потребительским займам в прошедшем 2016 году находилась на уровне 19,2%. Хотя, возможно, на предстоящем заседании ЦБ продолжит свою политику постепенного смягчения денежно-кредитной политики. Снижение ставки Банком России приведет не только к снижению ставок по кредитам, но и поможет провести балансировку на финансовом рынке. В частности снижения процентной ставки ЦБ может оказать давление на российскую валюту. Доллар может укрепиться против рубля. Также снижение процентных ставок, может позитивно сказаться на российских акциях".

К слову, сегодня индекс ММВБ упал до минимальных значений с начала текущего года, и пробой тех уровней, на которых мы сейчас находимся, сможет привести к довольно глубокому падению и распродаже российских активов, предупреждает эксперт.

"После пробоя отметки 1900 пунктов по индексу ММВБ следующей целью снижения станет 1840 – 1850 пунктов, - прогнозирует Г. Задоя. - Если и эта поддержка не устоит, то нас ожидает снижение вплоть до 1700 пунктов. Что касается курса российской валюты, мы по-прежнему ожидаем, что диапазон от 56 до 57 рублей за доллар хорошо подходит до покупок валюты на среднесрочную перспективу. Целями для роста могут быть 62-63 рубля за единицу американской валюты".