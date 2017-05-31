Акции Сбербанка надолго останутся в аутсайдерах рынка - "Церих Кэпитал Менеджмент"

После снижения последних дней Brent, похоже, нащупывает очередное дно, отмечает начальник управления по работе с состоятельными клиентами "Церих Кэпитал Менеджмент" Андрей Хохрин. Вероятно, сценарий ухода к 48-45 долларам снимается с повестки дня. Напротив, 50-51 доллар - это, как сейчас предполагается, основа следующего движения вверх. Наверное, такое восходящее движение не станет особенно масштабным и, пожалуй, не выйдет за пределы 55-57 долл./барр., полагает эксперт. Однако важно направление. А направление сейчас, уверен А. Хохрин, - в пользу роста. Хеджирующие заявки, стоп-приказы, продажи на общем разочаровании, вероятно, уже сработали и состоялись. Соответственно, давление продавцов сократилось, что позволяет цене отклониться вверх.

"Нефть в случае своего роста вполне способна вытащить и российский рынок акций (как по индексу ММВБ, так и по РТС) на более дорогие уровни, - указывает специалист компании. - Этот тезис, к сожалению, не отличается уверенностью. Но, в принципе, избавляться от отечественных фишек или играть на их понижение - это в данный момент не лучшая стратегия. В качестве исключения - бумаги Сбербанка. Эти акции, по прогнозу, надолго останутся в аутсайдерах российского фондового рынка. У меня нет позиции в паре доллар/рубль. Но если бы выбор "купить или продать" стоял остро, я бы все-таки пару продал. Консенсус участников нашего валютного рынка прост: если рубль и окрепнет, то очень умеренно, а если уж упадет, то масштабно. Замечу, что бы ни говорили эксперты, тренд на укрепление рубля продолжается со всей очевидностью. И я бы сегодня ставил против консенсуса участников и в пользу этого тренда".