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31 мая 2017 года 11:36

Рынок акций РФ утром снижается вместе с нефтью, оптимизма в "префах" Россетей поубавилось

Москва. 31 мая. Рынок акций РФ после позитивного старта утром в среду развернулся вниз вслед за нефтью и на фоне негативных политических новостей, индексы нацелились на весенние минимумы; раллировавшие "префы" "Россетей" (MOEX: RSTI) на новостях о размере дивидендов за прошлый год растеряли почти весь прирост.

К 11:00 МСК индекс ММВБ составил 1920,68 пункта (-0,6%), индекс РТС - 1067,49 пункта (-0,7%); рублевые цены большинства основных "фишек" на "Московской бирже" (MOEX: MOEX) снизились в пределах 2%.

Доллар вырос до 56,68 рубля (+0,14 рубля).

"Префы" "Россетей" на старте торгов поднимались до 2,45 рубля (+20,2%), но через час откатились до 2,2 рубля (+3,3%), обыкновенные бумаги просели до 0,7676 рубля (-0,3%).

Совет директоров ПАО "Россети" рекомендовал акционерам утвердить на годовом собрании распределение на дивиденды за прошлый год почти 3,8 млрд руб., сообщила компания. В частности, на обыкновенную акцию предлагается выплатить 0,006214460 руб., на "преф" - 0,368355281 руб. Как пояснили в компании, общая сумма выплат учитывает уже направленные акционерам в прошлом году промежуточные выплаты (составили 1,79 млрд руб.).

Подешевели акции "Башнефти" (MOEX: BANE) (-0,7% и -1,2% "префы"), "Газпрома" (MOEX: GAZP) (-0,5%), "ЛУКОЙЛа" (MOEX: LKOH) (-0,9%), "Магнита" (MOEX: MGNT) (-0,8%), "Норникеля" (MOEX: GMKN) (-0,4%), "РусГидро" (MOEX: HYDR) (-1%), Сбербанка (MOEX: SBER) (-1,2% и -25 "префы"), "Сургутнефтегаза" (MOEX: SNGS) (-1,2% и -0,5% "префы"), "Транснефти" (MOEX: TRNF) (-4,1%).

Чистая прибыль "Газпрома" в I квартале по МСФО снизилась на 8% - до 333,453 млрд рублей при ожиданиях на уровне 319,766 млрд рублей. Прибыль компании по курсовым разницам составила 123 млрд рублей.

Выросли бумаги "Татнефти" (MOEX: TATN) (+0,5%), "ФСК ЕЭС" (MOEX: FEES) (+1,8%).

На саммите НАТО в Брюсселе президент США Дональд Трамп упомянул о "российской угрозе". Президент РФ Владимир Путин не удивился таким заявлениям, отметив, что в России не ждали ничего особенного от этого выступления, оно укладывалось в рамки традиционной политики Вашингтона. При этом В.Путин выразил надежду, что нормализация российско-американских отношений когда-то произойдет.

В Азии в среду динамика индексов была смешанной (просела Япония, подрос Китай), в Европе также нет единого вектора (FTSE вырос на 0,2%, CAC просел на 0,1%), стабильны американские фондовые фьючерсы (контракт на индекс S&P 500 вырос на 0,1%).

Деловая активность в промышленности Китая в мае продолжала улучшаться, свидетельствуют данные Государственного статистического управления страны. Значение официального индекса менеджеров закупок (PMI) в текущем месяце составило 51,2 пункта, как и в апреле, при прогнозах снижения до 51 пункта. Индикатор уже десять месяцев держится выше 50 пунктов - границы между снижением и ростом деловой активности в секторе.

Между тем PMI в сфере услуг КНР в мае увеличился до 54,5 пункта по сравнению с 54 пунктами месяцем ранее.

На нефтяном рынке цены в среду продолжают снижаться из-за опасений, что предпринимаемые ОПЕК+ меры по сокращению добычи и наступление сезона активного вождения в США не смогут в значительной степени поспособствовать снижению запасов топлива на глобальном рынке, сообщает Dow Jones.

Стоимость августовских фьючерсов на нефть Brent к 11:00 МСК в среду составила $51,78 за баррель (-0,9% и -0,9% во вторник), июльская цена WTI - $49,24 за баррель (-0,9% и -0,3% накануне).

Внимание рынка будет направлено на отчет министерства энергетики США о запасах нефти, бензина и дистиллятов в стране на прошлой неделе, который будет опубликован в четверг, поскольку понедельник был выходным днем.

Снижение запасов нефти было зафиксировано уже семь недель подряд - это хороший сигнал для государств ОПЕК+, сокращающих добычу с целью ребалансировки рынка, полагают эксперты.

Как отмечает аналитик ФГ "БКС" Марк Брэдфорд, утром в среду рынок акций получил поддержку от данных по обрабатывающей промышленности Китая, которые оказались лучше ожиданий - это говорит об эффективности усилий по контролю над ростом экономики за счет заимствований (для устранения "пузырей"), но без существенного замедления, что ослабляет опасения по поводу перспектив долгосрочного роста. В то же время динамика нефти Brent оказывает давление на акции. Нефть дешевеет, поскольку рост добычи в Ливии и США усиливает скептицизм относительно достаточности мер ОПЕК+ для ребалансировки рынка, в особенности учитывая общее замедление мировой экономики.

В более долгосрочной перспективе конфликт в Сирии может стать фактором улучшения отношений между Россией и Западом - президент РФ В.Путин встретился в Москве с заместителем наследного принца, министром обороны Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом. Не исключено, что две страны могут договориться о сотрудничестве с целью урегулирования 6-летнего конфликта в Сирии. Саудовская Аравия поддерживает оппозицию, Москва - сирийский режим, но обе стороны выступают против ИГИЛ. Устранение угрозы ИГИЛ в Сирии при существенном участии России может способствовать отмене санкций.

По мнению главного аналитика банка "Глобэкс" Виктора Веселова, основной тренд на рынке акций сформируется во второй половине дня.

Нефть дешевеет из-за увеличения ее добычи в Ливии до 800 тыс. б/с. Во второй половине дня котировки могут начать подъем в ожидании хороших данных от API. Опросы Bloomberg показывают, что эксперты ждут снижения запасов сырой нефти на 0,5 млн баррелей при 90%-ной загрузке производственных мощностей, что может свидетельствовать о спросе на нефтепродукты. В четверг выйдут данные ADP по новым рабочим местам в США, которые могут предрешить ключевую статистику Минтруда в пятницу (вновь созданные рабочие места вне с/х).

Ведущий аналитик банка "Российский капитал" Анастасия Соснова также отмечает, что расклад на нефтяном рынке остается прежним: после продления соглашения об ограничении добычи нефти по итогам саммита ОПЕК+ ключевым уровнем поддержки для нефтяных фьючерсов Brent выступает отметка $50 за баррель. Коррекционное снижение к этому рубежу не выглядит опасным.

Для российского рынка акций в текущих условиях вполне уместен сценарий продолжения консолидации отечественных индексов. Курс доллара США также попробует устояться в районе новой, ранее достигнутой равновесной точки - 56,5 руб./$1.

По оценке аналитика компании "Алор брокер" Алексея Антонова, пока внешний фон остается умеренно негативным, индексы будут сползать вниз.

Нефть продолжает плавное снижение на фоне заявлений о наращивании добычи в США и в преддверии выхода статистики API по запасам. Цели снижения до $44-47 за баррель котировки еще не отработали.

Начинает разгораться очередная тема с Грецией: министры финансов еврозоны на прошлой неделе не договорились с Международным валютным фондом о смягчении долговых обязательств. На счету страны около 7 млрд евро долга, который нужно выплатить в июле. Однако страна не сможет этого сделать, если не получит новый транш от кредиторов.

Следующий месяц будет непростым и для российского Минфина. На первый месяц лета приходится пик выплат по ОФЗ. С учетом пока стабильных нефтяных котировок и общей конъюнктуры это не приведет к серьезным колебаниям рубля, который продолжает консолидироваться в диапазоне 55,7-57,3 руб./$1.

Российские индексы продолжают медленно снижаться, нацелившись на обновление минимумов этого года. Индекс ММВБ преодолел отметку 1950 пунктов со следующей целью 1900 пунктов, волатильность в индексе РТС сжалась до максимума перед очередным движением вниз. Пока внешний фон остается умеренно негативным, индексы будут сползать вниз, а в случае усиления негатива рынок ждет очередная волна распродаж.

Как отмечает ведущий аналитик компании Amarkets Артем Деев, участники рынка переключили внимание на рядовую статистику - данные от Американского института нефти (API) по запасам выйдут в среду вечером. На день позже обычного официальные данные по запасам представит и Администрация энергетической информации США. Помимо статистики, для фундаментального анализа ценовых перспектив "черного золота" доступны и прогнозы ряда инвестиционных банков. В понедельник в Goldman Sachs снизили свой прогноз по средней цене нефти WTI в 2017 году до $52,92 за баррель с $54,8 за баррель ранее, по цене Brent - до $55,39 с $56,76 за баррель. Дальше всех пошли в JPMorgan: прогноз нефти Brent понижен на 2018 год на $10 - до $45 за баррель. На этом фоне нефтеоптимистов на рынке стало еще меньше.

Во "втором эшелоне" на "Московской бирже" утром в среду подешевели акции АО "Таганрогский комбайновый завод" (MOEX: TGKO) (-8,3%), АО "РБК" (MOEX: RBCM) (-2,2%), "ОГК-2" (MOEX: OGKB) (-1,6%).

Подорожали бумаги "Трансаэро" (MOEX: TAER) (+7,3%), "МРСК Центра и Приволжья" (MOEX: MRKP) (+5,3%), "МРСК Волги" (MOEX: MRKV) (+3%), "МРСК Центра" (MOEX: MRKC) (+2,3%), "Трубной металлургической компании" (MOEX: TRMK) (+1,7%).

Суммарный объем торгов акциями на основном рынке "Московской биржи" к 11:00 МСК составил 6,5 млрд руб. (из них 1,423 млрд руб. пришлось на обыкновенные акции Сбербанка).


Опубликовано: /Интерфакс/
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