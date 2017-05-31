В ближайшее время рубль будет под давлением - МБО "Оргбанк"

"Вторую неделю подряд рубль не выходит из диапазона 56–57 рублей за американский доллар. Валюта все же "посматривает" на нефтяные котировки, и при снижении их к 50-долларовой отметке рубль будет реагировать более сильными темпами. Динамика рубля будет также зависеть и от поведения нерезидентов. В последнее время аппетит к "carry trade" несколько поубавился, о чем свидетельствуют слабые итоги размещения на прошлой неделе гособлигаций ОФЗ. Сегодняшнее очередное размещение может показать глубину просадки притока средств нерезидентов в рублевую зону. Несмотря на остающуюся большую разницу в ставках и желание Банка России и дальше снижать ключевую ставку, осторожность нерезидентов связана прежде всего с неопределенностью на нефтяном рынке, где действия членов ОПЕК и других крупных нефтедобывающих стран привели лишь к удержанию нефтяных котировок чуть выше $50/баррель, а никак не к желаемым $60. При дальнейшем наращивании темпов добычи сланцевой нефти в США и остающемуся слабым спросу на мировом рынке игроки могут легко спровоцировать падение нефтяного рынка вплоть до $47/баррель. В этом случае вся прибыль от этих операций может легко "улетучиться" за счет резкого снижения курса рубля. Кроме того, участники операций "carry trade" внимательно следят за перспективами развития экономики России. Пока непонятно, какая из программ экономического развития будет выбрана из нескольких разрабатываемых, в то время как дополнительные доходы от продажи сырьевых ресурсов предложено израсходовать на укрепление государственности. В ближайшее время, таким образом, рубль будет находиться под давлением, и улучшение ликвидности на рублевом рынке может ослабить его в начале следующего месяца до 57–57,50 за американскую валюту", - комментирует ситуацию шеф-дилер Оргбанка по валютным операциям Александр Королев.