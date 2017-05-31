Рубль будет терять позиции постепенно, пока не достигнет 61-63 к доллару - РосЕвроБанк

"Рубль продолжает умеренное ослабление на фоне дешевеющей нефти. Стоимость Brent уже упала к 51,5 за баррель на фоне опасений, связанных с возможным ростом добычи в Ливии. При этом также мешает нефти увеличивающаяся буровая активность в США. Судя по всему, пока нефть не пробьет диапазоне $53-53,5, рубль будет оставаться относительно стабильным, но давление будет увеличиваться. Сейчас рубль торгуется около отметки 56,66 за доллар, и диапазон 56-57 руб. будет сохраняться в ближайшие торговые сессии. При этом дальнейшее падение цен на нефть спровоцирует новую волну ослабления рубля. Учитывая другие негативные факторы, которые начнут действовать в ближайшие недели, можно ждать умеренной девальвации в среднесрочной перспективе. Но сильного падения не будет, рубль будет терять позиции постепенно, пока не достигнет 61-63 к доллару, где должна вновь начаться консолидация. Судя по всему, это произойдет уже осенью 2017 г.", - отмечает начальник отдела брокерских операций РосЕвроБанка Евгений Волков.