Глобальная тенденция по золоту остаётся падающей - TeleTrade

"Инвесторы закрывают и покупки, и продажи по золоту. С технической точки зрения, ситуация следующая. Майский рост золота идёт как явное продолжение коррекционного движения после нисходящего импульса ноября-декабря 2016 года. Но основной тренд остаётся понижательным. Его принципиальная точка перелома на 1337,10 не достигнута. Цена оттолкнулась вниз от трендовой линии на 1295,2. И до этого был обновлён низ на 1122,5. Поэтому глобальная тенденция остаётся падающей. Потенциал коррекции вверх ещё сохраняется до диапазона сопротивления 1276-1295. Но и фундаментальные, и технические факторы говорят о том, что возможности снижения более высоки, чем рост. Поэтому стоит рассматривать не покупки от снижений, а продажи от роста к указанному диапазону. Целевым уровнем движения на "юг" выступает пока район предыдущего минимума - около 1200-1213", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Марк Гойхман.