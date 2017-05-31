Ухудшение настроения на рынке ОФЗ сказалось на итогах последних аукционов - Росбанк

"Во вторник бумаги ОФЗ торговались с минимальной волатильностью, но им так и не удалось переломить коррекционное настроение в долгосрочном сегменте (+2бп по доходности), - комментируют ситуацию на рынке рублевого долга аналитики Росбанка. - Минфин не проявил оригинальности в выборе аукционных бумаг и предложил комбинацию из ОФЗ-ПК и ОФЗ-ПД. При этом неожиданным стало желание ведомства сконцентрироваться на срочности 5.5 лет. Ухудшение настроения на рынке ОФЗ в контексте общего снижения спроса на рисковые активы уже сказалось на итогах последних аукционов, и пока не дает нам повода для оптимизма. В частности, последние размещения флоатеров могут дать рынку повод потребовать дисконт на уровне 25 бп к цене закрытия (103.20) в выпуске ОФЗ 29012. При этом, в выпуске ОФЗ 26220 премия к доходности вторичного рынка (вчерашнее закрытие 7.9%) может остаться минимальной, в пределах 5бп.".