Прогноз о движении к уровням 1850-1900 по индексу ММВБ остается без изменений - "Церих Кэпитал Менеджмент"

"На ближайшие недели неплохой тактикой выглядит покупка в случае просадок акций, объявивших большие дивиденды компаний, по которым еще не было отсечек – а это "Алроса", "Аэрофлот", "Ленэнерго" пр., "МРСК Центра" и, возможно, "Газпрома" и фиксация 2-5% прибыли при отскоках. Ребалансировка индексов MSCI даст возможности поучаствовать в движении акций затрагиваемых эмитентов, в частности, в случае роста можно продать НЛМК. Трудно представить, чем сейчас рынок может привлечь новых инвесторов, наш прогноз о движении к уровням 1850-1900 по индексу ММВБ остается без изменений", - отмечает управляющий активами ИК "ЦЕРИХ Кэпитал Менеджмент" Александр Баулин.