Индекс ММВБ держит инвесторов в напряжении - TeleTrade

"Индекс ММВБ закончил торги вторника снижением на 0,40% - до уровня 1932,91 пунктов. Несмотря на локальные "проливы", нашему рынку удается удерживать уровень 1930 пунктов, который является чрезвычайно важным уровнем поддержки. Близость этого рубежа, конечно же, заставляет игроков переживать, так как по понятным причинам в случае его пробоя нам грозит не только возврат в район 1900 пунктов, но, возможно, и более глубокое "погружение". Сегодня у нас конец месяца, и переписать его итоги уже вряд ли получится. Однако все-таки ситуацию может улучить "отбой" индекса от своих локальных минимумов. В идеале хорошо бы ему вернуться в район 1950 пунктов. Хотелось бы верить, что наш рублевый индекс на это способен. Но не забываем, что на его поведение особое влияние оказывают "тяжеловесы". Вчера хороший отчет за I квартал компании "Лукойл" поддержал котировки, сегодня очередь за публикацией финансовых результатов "Газпрома" за I квартал по МСФО. В прошлый раз именно из-за разочарования, постигшего инвесторов по поводу размера выплат, сами бумаги, как и индекс, заметно "просели". В связи с чем участники рынка сегодня могут быть предвзяты к этой бумаге. Тем не менее, пока одни бумаги расстраивают своих поклонников, есть и те, что выглядят лучше остальных", - комментирует ситуацию ведущий аналитик TeleTrade Анастасия Игнатенко.