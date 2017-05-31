По итогам дня отечественный фондовые индексы потеряют около 0,5% - "Алор Брокер"

Котировки нефти перед открытием торгов теряют 0,5%, до 51,90$ по смеси Brent, фьючерс на индекс S&P 500 снижается на 0.01% до отметки 2411п., азиатские площадки торгуются разнонаправленно, фон умеренно негативный, констатирует аналитик "Алор Брокер" Алексей Антонов. - Нефть продолжает плавное снижение, на фоне заявлений о наращивании добычи в США, и накануне данные от API. Цели снижение 47-44 дол за баррель котировки еще не отработали.

"Начинает разгораться очередная тема с Грецией, Министры финансов еврозоны на прошлой неделе не договорились с Международным валютным фондом о смягчении долговых обязательств, - указывает эксперт. - На счету страны около 7 миллиардов евро долга, который нужно выплатить в июле. Однако страна не сможет этого сделать, если не получит новый транш от кредиторов. Следующий месяц будет непростым и для Российского Минфина. На первый месяц лета приходится пик выплат по ОФЗ. С учетом пока стабильных нефтяных котировок и общей конъюнктуры это не приведет к серьезным колебанием рубля, который продолжает консолидироваться в диапазоне 57,3 - 55,7р за доллар. Однако мы ожидаем начало нового импульса по инструменту в конце текущей недели".

Российские индексы продолжают медленно снижаться, нацелившись на обновление минимумов этого года. ММВБ преодолел отметку 1950 п со следующей целью 1900п, волатильность в РТС сжалась до максимума перед очередным движением вниз. "Пока внешний фон остается умеренно негативным индексы будет сползать вниз, а в случае усиления негатива нас ждет очередная волна распродаж, - прогнозирует эксперт "Алор Брокер". - Сегодня мы ожидаем открытия рынка вблизи минимумов, по итогам дня индексы потеряют около 0,5%".