Начало дня на фондовом рынке может быть вновь за продавцами - "Открытие Брокер"

"Начало дня на российском фондовом рынке может быть вновь за продавцами. Нефть остаётся в "минусе", а ситуация на азиатских рынках не отличается устойчивостью. Продолжают расти риски в Европе, где перед выборами британские консерваторы незначительно опережают лейбористов. Индекс ММВБ продолжит стремиться к минимальным значениям весны, а рубль может вновь оказаться под давлением. Минфин в среду предложит ОФЗ в объёме 40 млрд рублей, что станет очередным тестом для отечественной валюты. Если будет ещё один провальный аукцион, то можно будет уверенно говорить об уходе "горячих" денег", - отмечает аналитик "Открытие Брокер" Андрей Кочетков.