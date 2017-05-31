Торги сегодня начнутся вблизи 1930-1932 пунктов ММВБ - Промсвязьбанк

"Сегодня к открытию торгов сформировался практически нейтральный внешний фон, что приведет к открытию рынка вблизи 1930-1932 пунктов ММВБ. В течение дня инвесторы продолжат следить за динамикой цен на нефть Brent, а также значимыми корпоративными событиями. В их числе финансовая отчетность "Газпрома", "Трансконтейнера" и "Русагро" за 1КВ17 по МСФО, а также ГОСА "Мосэнерго" и операционные результаты "Мечела", - указывают аналитики Промсвязьбанка.